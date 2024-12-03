SpyEx – компактное и функциональное приложение, предназначенное для анализа открытых окон и DOM-моделей HTML-страниц в вашей системе. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется детальная информация о взаимодействии окон и процессов, а также подробное изучение содержимого веб-страниц, открытых в Internet Explorer. SpyEx удобна в использовании и предоставляет широкий набор инструментов для работы с окнами и HTML-документами.

Одной из ключевых особенностей SpyEx является её портативность. Для использования программы не требуется установка, что избавляет от необходимости изменять реестр Windows и гарантирует отсутствие следов на системе после её удаления. Вы можете запускать приложение с любого компьютера, просто сохранив его файлы на съемное устройство, например, флеш-накопитель.

Интерфейс приложения выполнен в виде вкладок, что обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям. Утилита позволяет просматривать видимые и скрытые окна, анализировать DOM-модели HTML-страниц, открытых в IE, выполнять шпионские операции за окнами, их потоками и процессами, а также взаимодействовать с контекстным меню для более гибкого управления.

Программа эффективно использует системные ресурсы, что обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске других приложений. Это делает SpyEx надежным инструментом как для новичков, так и для опытных пользователей.

Основные возможности SpyEx: