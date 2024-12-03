SpyEx для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.39 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2.03 Мб
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SpyEx – компактное и функциональное приложение, предназначенное для анализа открытых окон и DOM-моделей HTML-страниц в вашей системе. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется детальная информация о взаимодействии окон и процессов, а также подробное изучение содержимого веб-страниц, открытых в Internet Explorer. SpyEx удобна в использовании и предоставляет широкий набор инструментов для работы с окнами и HTML-документами.
Одной из ключевых особенностей SpyEx является её портативность. Для использования программы не требуется установка, что избавляет от необходимости изменять реестр Windows и гарантирует отсутствие следов на системе после её удаления. Вы можете запускать приложение с любого компьютера, просто сохранив его файлы на съемное устройство, например, флеш-накопитель.
Интерфейс приложения выполнен в виде вкладок, что обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям. Утилита позволяет просматривать видимые и скрытые окна, анализировать DOM-модели HTML-страниц, открытых в IE, выполнять шпионские операции за окнами, их потоками и процессами, а также взаимодействовать с контекстным меню для более гибкого управления.
Программа эффективно использует системные ресурсы, что обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске других приложений. Это делает SpyEx надежным инструментом как для новичков, так и для опытных пользователей.
Основные возможности SpyEx:
- Отображение всех открытых окон в системе, включая скрытые.
- Подробный анализ DOM-моделей HTML-файлов, открытых в Internet Explorer.
- Инструменты для автоматизации пользовательского интерфейса.
- Возможность шпионажа за окнами, их дочерними структурами, потоками или процессами.
- Контекстное меню для быстрого доступа к действиям с окнами.
- Опции копирования данных окна в буфер обмена.
- Низкое потребление ресурсов процессора и памяти, что исключает влияние на производительность системы.
- Поддержка работы без установки, включая запуск с USB-устройств.
- Удобный интерфейс с вкладками, ориентированный на пользователей с любым уровнем подготовки.
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