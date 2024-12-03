SpyEx для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2.03 Мб
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SpyEx скриншот № 1
SpyEx скриншот № 2

SpyEx – компактное и функциональное приложение, предназначенное для анализа открытых окон и DOM-моделей HTML-страниц в вашей системе. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется детальная информация о взаимодействии окон и процессов, а также подробное изучение содержимого веб-страниц, открытых в Internet Explorer. SpyEx удобна в использовании и предоставляет широкий набор инструментов для работы с окнами и HTML-документами.

Одной из ключевых особенностей SpyEx является её портативность. Для использования программы не требуется установка, что избавляет от необходимости изменять реестр Windows и гарантирует отсутствие следов на системе после её удаления. Вы можете запускать приложение с любого компьютера, просто сохранив его файлы на съемное устройство, например, флеш-накопитель.

Интерфейс приложения выполнен в виде вкладок, что обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям. Утилита позволяет просматривать видимые и скрытые окна, анализировать DOM-модели HTML-страниц, открытых в IE, выполнять шпионские операции за окнами, их потоками и процессами, а также взаимодействовать с контекстным меню для более гибкого управления.

Программа эффективно использует системные ресурсы, что обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске других приложений. Это делает SpyEx надежным инструментом как для новичков, так и для опытных пользователей.

Основные возможности SpyEx:

  • Отображение всех открытых окон в системе, включая скрытые.
  • Подробный анализ DOM-моделей HTML-файлов, открытых в Internet Explorer.
  • Инструменты для автоматизации пользовательского интерфейса.
  • Возможность шпионажа за окнами, их дочерними структурами, потоками или процессами.
  • Контекстное меню для быстрого доступа к действиям с окнами.
  • Опции копирования данных окна в буфер обмена.
  • Низкое потребление ресурсов процессора и памяти, что исключает влияние на производительность системы.
  • Поддержка работы без установки, включая запуск с USB-устройств.
  • Удобный интерфейс с вкладками, ориентированный на пользователей с любым уровнем подготовки.
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