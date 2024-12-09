Yale – небольшая утилита для мониторинга использования сетевых ресурсов, которая позволяет отслеживать активность приложений, работающих в Интернете. Она предоставляет детальную информацию о потреблении ресурсов сетевыми адаптерами, сетевых протоколах и даже нагрузке на процессор и жесткий диск. Программа ориентирована на простоту использования и интуитивно понятный интерфейс, что делает ее подходящей для пользователей любого уровня подготовки.

После установки Yale размещает значок в системном трее, откуда можно быстро получить доступ к графику использования ресурсов. Этот график отображается в правом нижнем углу экрана, но при необходимости его можно переместить в любую удобную область. Приложение также позволяет менять цветовую схему и объем отображаемой информации, чтобы сделать процесс мониторинга более комфортным.

Yale поддерживает отслеживание нескольких сетевых адаптеров одновременно. Пользователь может щелкнуть на конкретном адаптере, чтобы развернуть представление и увидеть дополнительные данные, включая информацию о сетевых протоколах, DNS-серверах и пропускной способности каждого приложения. Более того, программа предоставляет возможность расширить базу известных протоколов, добавив файл port-numbers.txt в ту же папку, где находится исполняемый файл Yale.exe.

Важно отметить, что утилита анализирует каждый передаваемый сетевой пакет при развернутом представлении адаптера. Это может снижать скорость передачи данных, но предоставляет максимально детализированную картину текущей активности.

Основные возможности приложения Yale: