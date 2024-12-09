Yale для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|300 Кб
|СКАЧАТЬ
Yale – небольшая утилита для мониторинга использования сетевых ресурсов, которая позволяет отслеживать активность приложений, работающих в Интернете. Она предоставляет детальную информацию о потреблении ресурсов сетевыми адаптерами, сетевых протоколах и даже нагрузке на процессор и жесткий диск. Программа ориентирована на простоту использования и интуитивно понятный интерфейс, что делает ее подходящей для пользователей любого уровня подготовки.
После установки Yale размещает значок в системном трее, откуда можно быстро получить доступ к графику использования ресурсов. Этот график отображается в правом нижнем углу экрана, но при необходимости его можно переместить в любую удобную область. Приложение также позволяет менять цветовую схему и объем отображаемой информации, чтобы сделать процесс мониторинга более комфортным.
Yale поддерживает отслеживание нескольких сетевых адаптеров одновременно. Пользователь может щелкнуть на конкретном адаптере, чтобы развернуть представление и увидеть дополнительные данные, включая информацию о сетевых протоколах, DNS-серверах и пропускной способности каждого приложения. Более того, программа предоставляет возможность расширить базу известных протоколов, добавив файл port-numbers.txt в ту же папку, где находится исполняемый файл Yale.exe.
Важно отметить, что утилита анализирует каждый передаваемый сетевой пакет при развернутом представлении адаптера. Это может снижать скорость передачи данных, но предоставляет максимально детализированную картину текущей активности.
Основные возможности приложения Yale:
- Отображение графика использования сетевых ресурсов для каждого приложения.
- Возможность мониторинга нескольких сетевых адаптеров одновременно.
- Информация о пропускной способности, сетевых протоколах и DNS-серверах.
- Подробные данные о загрузке процессора и жесткого диска.
- Возможность настроить отображаемую информацию и цветовую схему.
- Размещение значка в системном лотке для быстрого доступа.
- Поддержка расширения базы протоколов с помощью файла port-numbers.txt.
- Интуитивно понятный интерфейс с возможностью перемещения графика по экрану.
Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi...
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени,...
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая...
WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и...
PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе...
Отзывы о программе Yale
Admin
Отзывов о программе Yale 1.25 пока нет, можете добавить...