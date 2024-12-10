AFK Journey для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FARLIGHT
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33.8 Мб
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AFK Journey — это приключенческая игра, в которой игрокам предстоит исследовать фантастический мир Эсперии, наполненный магией и загадками. В центре повествования — история древнего мира, где некогда всемогущие боги пали, а магическое семя дало начало расам Эсперии. Игрок берет на себя роль легендарного мага Мерлина и участвует в стратегических сражениях, раскрывая тайны этого загадочного мира.
Игра сочетает элементы тактической стратегии и ролевой игры, предлагая уникальный игровой процесс. Пользователи могут исследовать разнообразные ландшафты, от сияющих равнин до густых лесов, а также взаимодействовать с героями шести разных фракций. Каждый герой обладает своими умениями, что делает сражения более интересными и непредсказуемыми.
Основные возможности AFK Journey:
- Исследование мира Эсперии: Перемещайтесь через разнообразные пейзажи, включая золотистые равнины, мрачные леса и величественные горные вершины. В каждом уголке мира скрываются уникальные истории и персонажи.
- Интересные герои и фракции: Играйте за персонажей из шести фракций, включая светлых воинов, лесных жителей, демонов и могилорождённых. Каждый герой уникален и принадлежит к одному из шести RPG-классов.
- Тактические сражения: Используйте шестиугольное поле боя для стратегического размещения героев. Комбинируйте их умения, чтобы побеждать врагов. Экспериментируйте с тактиками и создавайте уникальные стратегии.
- Разнообразие боевых механик: Применяйте огнемёты, мины и другие устройства на боевых картах. Используйте окружение, такое как укрытия и преграды, чтобы контролировать ход битвы.
- Сбор и развитие героев: Открывайте новых персонажей, улучшайте их способности и экипировку. Удобный интерфейс позволяет быстро повышать уровень всех героев вашей команды.
- AFK-режим: Играйте без лишних усилий: даже во время отсутствия в игре вы будете накапливать ресурсы и награды.
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Admin
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