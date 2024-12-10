AFK Journey — это приключенческая игра, в которой игрокам предстоит исследовать фантастический мир Эсперии, наполненный магией и загадками. В центре повествования — история древнего мира, где некогда всемогущие боги пали, а магическое семя дало начало расам Эсперии. Игрок берет на себя роль легендарного мага Мерлина и участвует в стратегических сражениях, раскрывая тайны этого загадочного мира.

Игра сочетает элементы тактической стратегии и ролевой игры, предлагая уникальный игровой процесс. Пользователи могут исследовать разнообразные ландшафты, от сияющих равнин до густых лесов, а также взаимодействовать с героями шести разных фракций. Каждый герой обладает своими умениями, что делает сражения более интересными и непредсказуемыми.

Основные возможности AFK Journey: