ZFlasher AVR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZDevs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.67 Мб
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ZFlasher AVR — это приложение для прошивки микроконтроллеров AVR, созданное на основе avrdude, одного из самых надежных инструментов для работы с микроконтроллерами. Программа обеспечивает удобный интерфейс и поддержку различных программаторов, что делает ее универсальным решением для разработчиков и инженеров, работающих с AVR-устройствами.
Приложение поддерживает программирование через USB Host (OTG). Устройство пользователя должно обладать этой функцией для корректной работы. Благодаря проверенной совместимости с популярными программаторами, ZFlasher AVR подходит для различных задач, начиная от прошивки микроконтроллеров Arduino до использования специализированных программаторов.
Основные возможности приложения ZFlasher AVR:
- Работа с микроконтроллерами AVR через широкий спектр поддерживаемых программаторов.
- Совместимость с USBasp, AVRISP mkII, USBtiny, STK500v2, AVR109, SerialUPDI и загрузчиками Arduino.
- Поддержка программирования через интерфейс USB Host (OTG).
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления процессом прошивки.
- Гибкие настройки, которые позволяют адаптировать работу приложения под конкретные задачи пользователя.
- Надежная работа с минимальными ошибками благодаря использованию avrdude.
- Возможность программирования как через аппаратные программаторы, так и через загрузчики Arduino.
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Admin
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