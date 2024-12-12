ZFlasher AVR — это приложение для прошивки микроконтроллеров AVR, созданное на основе avrdude, одного из самых надежных инструментов для работы с микроконтроллерами. Программа обеспечивает удобный интерфейс и поддержку различных программаторов, что делает ее универсальным решением для разработчиков и инженеров, работающих с AVR-устройствами.

Приложение поддерживает программирование через USB Host (OTG). Устройство пользователя должно обладать этой функцией для корректной работы. Благодаря проверенной совместимости с популярными программаторами, ZFlasher AVR подходит для различных задач, начиная от прошивки микроконтроллеров Arduino до использования специализированных программаторов.

Основные возможности приложения ZFlasher AVR: