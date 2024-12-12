ZFlasher AVR для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.67 Мб
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ZFlasher AVR — это приложение для прошивки микроконтроллеров AVR, созданное на основе avrdude, одного из самых надежных инструментов для работы с микроконтроллерами. Программа обеспечивает удобный интерфейс и поддержку различных программаторов, что делает ее универсальным решением для разработчиков и инженеров, работающих с AVR-устройствами.

Приложение поддерживает программирование через USB Host (OTG). Устройство пользователя должно обладать этой функцией для корректной работы. Благодаря проверенной совместимости с популярными программаторами, ZFlasher AVR подходит для различных задач, начиная от прошивки микроконтроллеров Arduino до использования специализированных программаторов.

Основные возможности приложения ZFlasher AVR:

  • Работа с микроконтроллерами AVR через широкий спектр поддерживаемых программаторов.
  • Совместимость с USBasp, AVRISP mkII, USBtiny, STK500v2, AVR109, SerialUPDI и загрузчиками Arduino.
  • Поддержка программирования через интерфейс USB Host (OTG).
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления процессом прошивки.
  • Гибкие настройки, которые позволяют адаптировать работу приложения под конкретные задачи пользователя.
  • Надежная работа с минимальными ошибками благодаря использованию avrdude.
  • Возможность программирования как через аппаратные программаторы, так и через загрузчики Arduino.
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