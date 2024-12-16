Learna AI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Codeway Dijital
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.9 Мб
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Learna AI Language Tutor — современное приложение для изучения английского языка, которое сочетает в себе инновационные технологии искусственного интеллекта и традиционные методы обучения. Программа предназначена для пользователей любого уровня подготовки: от начинающих, которые делают первые шаги в освоении языка, до опытных учеников, стремящихся улучшить уже имеющиеся навыки.
Основная цель приложения — предоставить пользователям удобный и эффективный инструмент для изучения английского языка. В приложении реализованы функции практики грамматики, чтения, произношения и разговорной речи, а также задания на обогащение словарного запаса. Особенностью Learna AI Language Tutor является интерактивный виртуальный персонаж, который помогает пользователям практиковать язык, исправляет ошибки и предоставляет персонализированную обратную связь.
Learna AI Language Tutor создает комфортную и поддерживающую среду для изучения языка. Благодаря возможности взаимодействовать с виртуальным персонажем и отслеживать свои успехи с помощью детализированных метрик, пользователи могут уверенно двигаться к поставленным целям. Приложение подходит как для самостоятельного изучения, так и в качестве дополнения к традиционным занятиям.
Основные возможности приложения Learna AI Language Tutor:
- Практика разговорного английского с виртуальным помощником на основе искусственного интеллекта.
- Получение обратной связи о допущенных ошибках для улучшения навыков.
- Изучение грамматики с пошаговыми упражнениями.
- Развитие навыков чтения с помощью адаптированных текстов и заданий.
- Обогащение словарного запаса через тематические и интерактивные упражнения.
- Проверка орфографии и автоматические подсказки.
- Улучшение произношения с использованием голосового анализа.
- Интерактивные упражнения для повышения навыков устной речи.
- Отслеживание прогресса с помощью метрик, этапов и достижений.
- Установка персональных целей для мотивации в обучении.
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