Learna AI для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
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Learna AI Language Tutor — современное приложение для изучения английского языка, которое сочетает в себе инновационные технологии искусственного интеллекта и традиционные методы обучения. Программа предназначена для пользователей любого уровня подготовки: от начинающих, которые делают первые шаги в освоении языка, до опытных учеников, стремящихся улучшить уже имеющиеся навыки.

Основная цель приложения — предоставить пользователям удобный и эффективный инструмент для изучения английского языка. В приложении реализованы функции практики грамматики, чтения, произношения и разговорной речи, а также задания на обогащение словарного запаса. Особенностью Learna AI Language Tutor является интерактивный виртуальный персонаж, который помогает пользователям практиковать язык, исправляет ошибки и предоставляет персонализированную обратную связь.

Learna AI Language Tutor создает комфортную и поддерживающую среду для изучения языка. Благодаря возможности взаимодействовать с виртуальным персонажем и отслеживать свои успехи с помощью детализированных метрик, пользователи могут уверенно двигаться к поставленным целям. Приложение подходит как для самостоятельного изучения, так и в качестве дополнения к традиционным занятиям.

Основные возможности приложения Learna AI Language Tutor:

  • Практика разговорного английского с виртуальным помощником на основе искусственного интеллекта.
  • Получение обратной связи о допущенных ошибках для улучшения навыков.
  • Изучение грамматики с пошаговыми упражнениями.
  • Развитие навыков чтения с помощью адаптированных текстов и заданий.
  • Обогащение словарного запаса через тематические и интерактивные упражнения.
  • Проверка орфографии и автоматические подсказки.
  • Улучшение произношения с использованием голосового анализа.
  • Интерактивные упражнения для повышения навыков устной речи.
  • Отслеживание прогресса с помощью метрик, этапов и достижений.
  • Установка персональных целей для мотивации в обучении.
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