ScreenShare для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.14.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.3 Мб
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ScreenShare — удобное приложение для работы со скриншотами и обмена изображениями, которое предлагает набор инструментов, которые подходят как для личного, так и для профессионального использования. Программа позволяет быстро захватывать изображения экрана, делиться ими и сохранять их в различных форматах.
ScreenShare поддерживает создание скриншотов выбранных областей экрана, всего экрана или с веб-камеры. Благодаря простому интерфейсу, доступ к основным функциям осуществляется легко — через значок в системном трее или горячие клавиши. Хотя клавиши не настраиваются, они обеспечивают быструю и удобную работу с программой.
Пользователи могут быстро переключаться между функциями с помощью горячих клавиш, что ускоряет процесс захвата и обмена изображениями. Одной из главных особенностей ScreenShare является возможность мгновенного обмена скриншотами через платформу imgur. Это избавляет от необходимости вручную экспортировать, сохранять и отправлять файлы, так как программа автоматически создает ссылку для быстрого обмена.
Основные возможности приложения ScreenShare:
- Захват скриншотов выбранных областей экрана, всего экрана или с веб-камеры.
- Простое управление через системный трей и горячие клавиши.
- Сохранение изображений в различных форматах.
- Возможность работы в фоновом режиме, готовность к активации в любое время.
- Мгновенный обмен скриншотами через платформу imgur с автоматической генерацией ссылки.
- Ускорение процесса обмена изображениями за счет прямой загрузки на imgur.
- Интуитивно понятный и минималистичный интерфейс.
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