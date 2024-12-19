ScreenShare для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.14.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.3 Мб
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ScreenShare — удобное приложение для работы со скриншотами и обмена изображениями, которое предлагает набор инструментов, которые подходят как для личного, так и для профессионального использования. Программа позволяет быстро захватывать изображения экрана, делиться ими и сохранять их в различных форматах.

ScreenShare поддерживает создание скриншотов выбранных областей экрана, всего экрана или с веб-камеры. Благодаря простому интерфейсу, доступ к основным функциям осуществляется легко — через значок в системном трее или горячие клавиши. Хотя клавиши не настраиваются, они обеспечивают быструю и удобную работу с программой.

Пользователи могут быстро переключаться между функциями с помощью горячих клавиш, что ускоряет процесс захвата и обмена изображениями. Одной из главных особенностей ScreenShare является возможность мгновенного обмена скриншотами через платформу imgur. Это избавляет от необходимости вручную экспортировать, сохранять и отправлять файлы, так как программа автоматически создает ссылку для быстрого обмена.

Основные возможности приложения ScreenShare:

  • Захват скриншотов выбранных областей экрана, всего экрана или с веб-камеры.
  • Простое управление через системный трей и горячие клавиши.
  • Сохранение изображений в различных форматах.
  • Возможность работы в фоновом режиме, готовность к активации в любое время.
  • Мгновенный обмен скриншотами через платформу imgur с автоматической генерацией ссылки.
  • Ускорение процесса обмена изображениями за счет прямой загрузки на imgur.
  • Интуитивно понятный и минималистичный интерфейс.
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