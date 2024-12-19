SoundTag для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 Build 3033 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Tag редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.67 Мб
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SoundTag – программа для удобной и быстрой работы с музыкальными тегами, которая предоставляет пользователям простой способ редактирования данных аудиофайлов, позволяя эффективно организовать личную музыкальную библиотеку. Приложение ориентировано на ручное управление метаданными треков, что делает его идеальным для тех, кто предпочитает полный контроль над своей медиатекой. SoundTag поддерживает ключевые функции редактирования тегов, такие как изменение названия, указание исполнителя, добавление обложки альбома, настройка жанра и года выпуска.
Программа отличается интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет быстро приступить к работе без необходимости длительного изучения функционала. Выберите треки, которые хотите обработать, и изменяйте их свойства напрямую из интерфейса приложения. Хотя программа не оснащена встроенной базой данных для автоматического заполнения тегов, она компенсирует это минималистичным подходом и возможностью ручного ввода всей необходимой информации.
Для работы с текстами песен SoundTag предоставляет удобный инструмент интеграции с Genius Lyrics. Выделив трек и нажав F6, пользователь может перейти на сайт Genius для поиска и добавления текстов песен в свою библиотеку. Это делает приложение полезным для тех, кто ценит наличие текстов в музыкальных файлах.
Несмотря на отсутствие автоматического создания тегов, SoundTag остается полезным решением для пользователей, которые предпочитают самостоятельно организовывать свои музыкальные коллекции. Программа обеспечивает базовые функции маркировки аудиофайлов и помогает поддерживать порядок в локальной библиотеке.
Основные возможности SoundTag:
- Ручное редактирование тегов музыкальных файлов.
- Изменение названия трека, имени исполнителя и названия альбома.
- Добавление обложки альбома, указание жанра и года выпуска.
- Поддержка текстов песен с интеграцией поиска через Genius Lyrics.
- Интуитивно понятный интерфейс для быстрого доступа ко всем функциям.
- Возможность работы с несколькими файлами одновременно.
- Полный контроль над процессом маркировки аудиофайлов.
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