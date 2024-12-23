Avenza Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Avenza Systems Inc.
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|78.88 Мб
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Avenza Maps – приложение, предназначенное для работы с картами в оффлайн-режиме, которое подходит для любителей активного отдыха, таких как походы, охота, рыбалка, веломаршруты и любые другие приключения вдали от стабильного интернета. Программа позволяет не только загружать профессиональные карты из встроенного магазина, но и использовать собственные картографические материалы.
Avenza Maps поддерживает GPS и ГЛОНАСС, что дает возможность определять местоположение и прокладывать маршруты даже в самых удаленных районах. Пользователи могут записывать свои треки, добавлять заметки и фотографии, а также настраивать внешний вид отображаемых данных. Магазин карт предлагает разнообразие материалов: от туристических и топографических до морских и городских. Среди издателей представлены такие известные компании, как National Geographic, Garmin и Michelin.
Приложение доступно в бесплатной версии, а также с подписками Plus и Pro. Версия Plus снимает ограничения на импорт пользовательских карт, а Pro добавляет профессиональные инструменты для сложных задач, включая поддержку шейп-файлов, использование высокоточных GPS-устройств и приоритетную техническую поддержку.
Основные возможности Avenza Maps:
- Определение местоположения с использованием GPS и ГЛОНАСС.
- Запись треков движения.
- Навигация с помощью азимутов.
- Добавление заметок, фотографий и других меток на карты.
- Изменение стиля отображаемых данных и форматов координат.
- Поддержка форматов KML, GPX, CSV для работы с геоданными.
- Измерение расстояний и расчет времени пути.
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Admin
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