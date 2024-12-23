Avenza Maps – приложение, предназначенное для работы с картами в оффлайн-режиме, которое подходит для любителей активного отдыха, таких как походы, охота, рыбалка, веломаршруты и любые другие приключения вдали от стабильного интернета. Программа позволяет не только загружать профессиональные карты из встроенного магазина, но и использовать собственные картографические материалы.

Avenza Maps поддерживает GPS и ГЛОНАСС, что дает возможность определять местоположение и прокладывать маршруты даже в самых удаленных районах. Пользователи могут записывать свои треки, добавлять заметки и фотографии, а также настраивать внешний вид отображаемых данных. Магазин карт предлагает разнообразие материалов: от туристических и топографических до морских и городских. Среди издателей представлены такие известные компании, как National Geographic, Garmin и Michelin.

Приложение доступно в бесплатной версии, а также с подписками Plus и Pro. Версия Plus снимает ограничения на импорт пользовательских карт, а Pro добавляет профессиональные инструменты для сложных задач, включая поддержку шейп-файлов, использование высокоточных GPS-устройств и приоритетную техническую поддержку.

Основные возможности Avenza Maps: