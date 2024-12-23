Avenza Maps для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:78.88 Мб
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Avenza Maps – приложение, предназначенное для работы с картами в оффлайн-режиме, которое подходит для любителей активного отдыха, таких как походы, охота, рыбалка, веломаршруты и любые другие приключения вдали от стабильного интернета. Программа позволяет не только загружать профессиональные карты из встроенного магазина, но и использовать собственные картографические материалы.

Avenza Maps поддерживает GPS и ГЛОНАСС, что дает возможность определять местоположение и прокладывать маршруты даже в самых удаленных районах. Пользователи могут записывать свои треки, добавлять заметки и фотографии, а также настраивать внешний вид отображаемых данных. Магазин карт предлагает разнообразие материалов: от туристических и топографических до морских и городских. Среди издателей представлены такие известные компании, как National Geographic, Garmin и Michelin.

Приложение доступно в бесплатной версии, а также с подписками Plus и Pro. Версия Plus снимает ограничения на импорт пользовательских карт, а Pro добавляет профессиональные инструменты для сложных задач, включая поддержку шейп-файлов, использование высокоточных GPS-устройств и приоритетную техническую поддержку.

Основные возможности Avenza Maps:

  • Определение местоположения с использованием GPS и ГЛОНАСС.
  • Запись треков движения.
  • Навигация с помощью азимутов.
  • Добавление заметок, фотографий и других меток на карты.
  • Изменение стиля отображаемых данных и форматов координат.
  • Поддержка форматов KML, GPX, CSV для работы с геоданными.
  • Измерение расстояний и расчет времени пути.
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Отзывы о программе Avenza Maps

Admin

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