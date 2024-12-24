Ashampoo SHARPEN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $33.00
|Ограничение:
|3 дня
|Версия:
|5.41.04122 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|0.98 Мб
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Ashampoo SHARPEN — приложение для улучшения качества фотографий с использованием передовых алгоритмов повышения резкости и технологий искусственного интеллекта, которое предназначено для пользователей, которым нужно быстро и просто оптимизировать изображения, исправлять размытость, а также работать с различными визуальными дефектами фотографий.
Программа поддерживает обработку фотографий с помощью готовых пресетов, которые применяют фильтры и настройки для устранения таких проблем, как дрожание камеры, дымка, туман или низкий контраст. Благодаря режиму сравнения пользователь может видеть изменения в реальном времени, сравнивая исходное изображение с обработанным. Дополнительные инструменты позволяют проводить точечную коррекцию параметров яркости, цвета, структуры и других характеристик изображения.
Ashampoo SHARPEN также включает функции суперсэмплинга, которые позволяют добиться однородного результата на выходе за счет обработки увеличенной версии изображения. Все это делает приложение подходящим как для любителей, так и для тех, кто стремится к созданию профессиональных фотографий.
Основные возможности приложения Ashampoo SHARPEN:
- Применение многонаправленного повышения резкости на основе искусственного интеллекта для устранения размытости.
- Исправление различных проблем фотографий, включая дрожание камеры, дымку и туман.
- Большой выбор готовых пресетов для быстрого применения настроек.
- Возможность просмотра результатов обработки в режиме сравнения.
- Инструмент «лупа» для детального анализа изображения.
- Точные настройки яркости, цвета, структуры и других параметров.
- Технология суперсэмплинга для улучшения качества выходного изображения.
- Простое управление и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность работы с одиночными фотографиями и использование гибких инструментов для постобработки.
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