Natural Metronome для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Single Minded Productions, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.83 Мб
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Natural Metronome – простое и удобное приложение, разработанное для музыкантов и любителей музыки, чтобы точно задавать и поддерживать ритм, которое позволяет настраивать основные параметры метронома, такие как количество ударов в такте и частоту их воспроизведения. Приложение отличается минималистичным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом и отсутствием отвлекающей рекламы, что делает работу с ним максимально комфортной.
Natural Metronome предлагает пользователю возможность настраивать темп с помощью функции «тап темп», что особенно удобно для определения и настройки ритма по музыке, исполняемой в реальном времени. Встроенный визуальный индикатор помогает лучше ощущать ритм, синхронизируясь с каждым ударом. Для создания более естественного восприятия ритма используется звук, напоминающий удар по паркету. Это делает работу с приложением более приятной и естественной.
Основные возможности приложения Natural Metronome:
- Настройка темпа в диапазоне от медленных до быстрых значений (BPM).
- Изменение количества ударов в такте и щелчков за один такт.
- Использование функции «Tap Tempo» для определения исходного темпа произведения.
- Визуальный индикатор, синхронизированный с ритмом для лучшего контроля времени.
- Естественный звук, имитирующий паркетный щелчок.
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Admin
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