Natural Metronome – простое и удобное приложение, разработанное для музыкантов и любителей музыки, чтобы точно задавать и поддерживать ритм, которое позволяет настраивать основные параметры метронома, такие как количество ударов в такте и частоту их воспроизведения. Приложение отличается минималистичным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом и отсутствием отвлекающей рекламы, что делает работу с ним максимально комфортной.

Natural Metronome предлагает пользователю возможность настраивать темп с помощью функции «тап темп», что особенно удобно для определения и настройки ритма по музыке, исполняемой в реальном времени. Встроенный визуальный индикатор помогает лучше ощущать ритм, синхронизируясь с каждым ударом. Для создания более естественного восприятия ритма используется звук, напоминающий удар по паркету. Это делает работу с приложением более приятной и естественной.

Основные возможности приложения Natural Metronome: