Natural Metronome для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.83 Мб
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Natural Metronome – простое и удобное приложение, разработанное для музыкантов и любителей музыки, чтобы точно задавать и поддерживать ритм, которое позволяет настраивать основные параметры метронома, такие как количество ударов в такте и частоту их воспроизведения. Приложение отличается минималистичным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом и отсутствием отвлекающей рекламы, что делает работу с ним максимально комфортной.

Natural Metronome предлагает пользователю возможность настраивать темп с помощью функции «тап темп», что особенно удобно для определения и настройки ритма по музыке, исполняемой в реальном времени. Встроенный визуальный индикатор помогает лучше ощущать ритм, синхронизируясь с каждым ударом. Для создания более естественного восприятия ритма используется звук, напоминающий удар по паркету. Это делает работу с приложением более приятной и естественной.

Основные возможности приложения Natural Metronome:

  • Настройка темпа в диапазоне от медленных до быстрых значений (BPM).
  • Изменение количества ударов в такте и щелчков за один такт.
  • Использование функции «Tap Tempo» для определения исходного темпа произведения.
  • Визуальный индикатор, синхронизированный с ритмом для лучшего контроля времени.
  • Естественный звук, имитирующий паркетный щелчок.
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