Bass Tester для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:4.07 Мб
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Bass Tester — приложение, предназначенное для тестирования басовых характеристик аудиосистем. Оно генерирует чистые синусоидальные звуковые волны на заданной частоте, что позволяет проверить производительность сабвуферов, автомобильных аудиосистем и домашних стереосистем на низких частотах. Программа предоставляет возможность не только генерировать низкочастотные сигналы, но и использовать специальные музыкальные образцы для анализа работы аудиоустройств на экстремально низких частотах.

Приложение особенно полезно для аудиофилов, профессиональных звукорежиссеров и автолюбителей, занимающихся настройкой звука. Его функционал ориентирован на работу с внешними звуковыми системами, подключаемыми через мини-джек или Bluetooth. Использование на встроенных динамиках смартфонов не рекомендуется, так как они не способны воспроизводить низкочастотные звуки с необходимой точностью.

Основное назначение Bass Tester — это анализ способности аудиосистем воспроизводить звуки частотой до 20 Гц и ниже, что позволяет проверить границы возможностей вашего оборудования.

Основные возможности приложения Bass Tester:

  • Генерация чистых синусоидальных звуковых волн для тестирования низкочастотных характеристик.
  • Работа с частотами до 20 Гц и ниже, в зависимости от возможностей вашей аудиосистемы.
  • Возможность подключения к сабвуферам, автомобильным аудиосистемам и домашним аудиосистемам через мини-джек или Bluetooth.
  • Набор музыкальных образцов с низкими тонами для проверки качества воспроизведения низких частот.
  • Интуитивно понятный интерфейс для настройки частоты и выбора звуковых образцов.
  • Поддержка воспроизведения через внешние устройства для достижения максимального эффекта.
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