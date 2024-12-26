Bass Tester для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Single Minded Productions, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.07 Мб
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Bass Tester — приложение, предназначенное для тестирования басовых характеристик аудиосистем. Оно генерирует чистые синусоидальные звуковые волны на заданной частоте, что позволяет проверить производительность сабвуферов, автомобильных аудиосистем и домашних стереосистем на низких частотах. Программа предоставляет возможность не только генерировать низкочастотные сигналы, но и использовать специальные музыкальные образцы для анализа работы аудиоустройств на экстремально низких частотах.
Приложение особенно полезно для аудиофилов, профессиональных звукорежиссеров и автолюбителей, занимающихся настройкой звука. Его функционал ориентирован на работу с внешними звуковыми системами, подключаемыми через мини-джек или Bluetooth. Использование на встроенных динамиках смартфонов не рекомендуется, так как они не способны воспроизводить низкочастотные звуки с необходимой точностью.
Основное назначение Bass Tester — это анализ способности аудиосистем воспроизводить звуки частотой до 20 Гц и ниже, что позволяет проверить границы возможностей вашего оборудования.
Основные возможности приложения Bass Tester:
- Генерация чистых синусоидальных звуковых волн для тестирования низкочастотных характеристик.
- Работа с частотами до 20 Гц и ниже, в зависимости от возможностей вашей аудиосистемы.
- Возможность подключения к сабвуферам, автомобильным аудиосистемам и домашним аудиосистемам через мини-джек или Bluetooth.
- Набор музыкальных образцов с низкими тонами для проверки качества воспроизведения низких частот.
- Интуитивно понятный интерфейс для настройки частоты и выбора звуковых образцов.
- Поддержка воспроизведения через внешние устройства для достижения максимального эффекта.
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