Bass Tester — приложение, предназначенное для тестирования басовых характеристик аудиосистем. Оно генерирует чистые синусоидальные звуковые волны на заданной частоте, что позволяет проверить производительность сабвуферов, автомобильных аудиосистем и домашних стереосистем на низких частотах. Программа предоставляет возможность не только генерировать низкочастотные сигналы, но и использовать специальные музыкальные образцы для анализа работы аудиоустройств на экстремально низких частотах.

Приложение особенно полезно для аудиофилов, профессиональных звукорежиссеров и автолюбителей, занимающихся настройкой звука. Его функционал ориентирован на работу с внешними звуковыми системами, подключаемыми через мини-джек или Bluetooth. Использование на встроенных динамиках смартфонов не рекомендуется, так как они не способны воспроизводить низкочастотные звуки с необходимой точностью.

Основное назначение Bass Tester — это анализ способности аудиосистем воспроизводить звуки частотой до 20 Гц и ниже, что позволяет проверить границы возможностей вашего оборудования.

Основные возможности приложения Bass Tester: