Desmos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.20.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Desmos Inc
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.6 Мб
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Desmos – мощный и быстрый графический калькулятор, который предоставляет широкий набор инструментов для изучения и визуализации математики. Программа позволяет строить графики функций любой сложности: от простых прямых и парабол до сложных производных и рядов Фурье. Пользователь может добавлять параметры для изучения преобразований функций, создавать таблицы данных, анимации и многое другое. Desmos рассчитан на использование как в учебной, так и в профессиональной деятельности. Программа доступна для работы в оффлайн-режиме, что делает её удобной в любых условиях.
Приложение интуитивно понятно и подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов. Широкий функционал позволяет наглядно изучать математические концепции, анализировать данные и проводить статистические исследования. Desmos отличается высокой производительностью, доступностью и поддержкой специальных возможностей, что делает его универсальным инструментом для математического моделирования и анализа.
Список основных возможностей приложения Desmos:
- Построение полярных, декартовых и параметрических графиков. Нет ограничений на количество одновременно отображаемых графиков, при этом можно задавать уравнения в любой удобной форме, включая неравенства.
- Интерактивное изменение параметров для наработки интуиции и визуализации влияния изменений на графики. Поддержка анимации параметров.
- Создание таблиц данных с функциями ввода-вывода, визуализация числовых данных.
- Аппроксимация данных с использованием линейных, квадратичных и других моделей.
- Регулировка масштаба координатных осей независимым или синхронным способом с помощью жестов или ручной настройки.
- Автоматическое определение и отображение максимумов, минимумов и точек пересечения графиков. Возможность динамического анализа значений вдоль кривой.
- Решение уравнений с поддержкой работы с квадратными корнями, логарифмами, модулями и другими математическими операциями.
- Построение и визуализация решений неравенств в различных координатных системах.
- Интеграция с экранными дикторами, дисплеями Брайля и звуковым сопровождением для работы с графиками и математическими данными.
- Работа без подключения к Интернету.
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