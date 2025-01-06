Desmos для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.20.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Научные
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Desmos – мощный и быстрый графический калькулятор, который предоставляет широкий набор инструментов для изучения и визуализации математики. Программа позволяет строить графики функций любой сложности: от простых прямых и парабол до сложных производных и рядов Фурье. Пользователь может добавлять параметры для изучения преобразований функций, создавать таблицы данных, анимации и многое другое. Desmos рассчитан на использование как в учебной, так и в профессиональной деятельности. Программа доступна для работы в оффлайн-режиме, что делает её удобной в любых условиях.

Приложение интуитивно понятно и подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных специалистов. Широкий функционал позволяет наглядно изучать математические концепции, анализировать данные и проводить статистические исследования. Desmos отличается высокой производительностью, доступностью и поддержкой специальных возможностей, что делает его универсальным инструментом для математического моделирования и анализа.

Список основных возможностей приложения Desmos:

  • Построение полярных, декартовых и параметрических графиков. Нет ограничений на количество одновременно отображаемых графиков, при этом можно задавать уравнения в любой удобной форме, включая неравенства.
  • Интерактивное изменение параметров для наработки интуиции и визуализации влияния изменений на графики. Поддержка анимации параметров.
  • Создание таблиц данных с функциями ввода-вывода, визуализация числовых данных.
  • Аппроксимация данных с использованием линейных, квадратичных и других моделей.
  • Регулировка масштаба координатных осей независимым или синхронным способом с помощью жестов или ручной настройки.
  • Автоматическое определение и отображение максимумов, минимумов и точек пересечения графиков. Возможность динамического анализа значений вдоль кривой.
  • Решение уравнений с поддержкой работы с квадратными корнями, логарифмами, модулями и другими математическими операциями.
  • Построение и визуализация решений неравенств в различных координатных системах.
  • Интеграция с экранными дикторами, дисплеями Брайля и звуковым сопровождением для работы с графиками и математическими данными.
  • Работа без подключения к Интернету.
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