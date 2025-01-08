Baby: Breastfeeding Tracker для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55.03 Мб
СКАЧАТЬ
Baby: Breastfeeding Tracker скриншот № 1
Baby: Breastfeeding Tracker скриншот № 2
Baby: Breastfeeding Tracker скриншот № 3
Baby: Breastfeeding Tracker скриншот № 4

Baby: Breastfeeding Tracker – приложение, разработанное для удобного и простого ведения дневника питания ребенка, а также учета различных аспектов ухода за малышом. Оно предоставляет все необходимые инструменты для отслеживания грудного вскармливания, кормления из бутылочки, введения прикорма, сцеживания молока, смены подгузников, режима сна и активности ребенка. Это незаменимый помощник для родителей, стремящихся обеспечить своему малышу лучший уход и развитие.

Приложение помогает сохранять важные данные, связанные с повседневным уходом за ребенком. Вы можете легко записывать события, такие как кормление, сон, купания и прием медикаментов. Благодаря напоминаниям и удобному интерфейсу, приложение позволяет не упускать из виду важные моменты и поддерживать установленный режим дня. Все данные сохраняются, что делает их доступными для анализа или при необходимости – например, на приеме у педиатра.

Основные возможности приложения:

  • Отслеживание грудного вскармливания и кормления из бутылочки с фиксацией времени и объема питания.
  • Учет введения прикорма с записью типа пищи, количества и меню.
  • Ведение журнала сцеживания молока, включая учет объема сцеженного молока с каждой груди.
  • Запись смен подгузников и подсчет их количества в течение дня.
  • Учет периодов сна и бодрствования с помощью таймера.
  • Добавление событий, таких как купание, прогулки, прием медикаментов и измерение температуры.
  • Ведение трекера роста и веса ребенка с отображением графиков развития.
  • Возможность устанавливать напоминания для различных событий, чтобы ничего не упустить.
  • Поддержка ухода за несколькими детьми одновременно, включая близнецов.
  • Быстрый доступ к основным функциям через строку уведомлений устройства.

Приложение особенно полезно для родителей в первый год жизни ребенка, когда требуется пристальное внимание к его питанию, сну и общему состоянию. Благодаря удобной системе записей и напоминаний, пользователи могут легко управлять режимом дня малыша и не беспокоиться о забытых событиях. Это особенно актуально в условиях усталости, характерной для первых месяцев после рождения ребенка.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Apteka.RUApteka.RU 3.2.16

Приложение для поиска и заказа лекарств, с возможностью доставки заказа в любую из 12000...

скачать EatFitEatFit 1.6.38

Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...

скачать Не курю!Не курю! 3.8.5

Не курю! - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет будет полезно пользователям решившим отказаться от табакокурения...

скачать Белый шумБелый шум 3.1.0(80)

Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в...

Отзывы о программе Baby: Breastfeeding Tracker

Admin

Отзывов о программе Baby: Breastfeeding Tracker 6.5.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв