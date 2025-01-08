Baby: Breastfeeding Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55.03 Мб
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Baby: Breastfeeding Tracker – приложение, разработанное для удобного и простого ведения дневника питания ребенка, а также учета различных аспектов ухода за малышом. Оно предоставляет все необходимые инструменты для отслеживания грудного вскармливания, кормления из бутылочки, введения прикорма, сцеживания молока, смены подгузников, режима сна и активности ребенка. Это незаменимый помощник для родителей, стремящихся обеспечить своему малышу лучший уход и развитие.
Приложение помогает сохранять важные данные, связанные с повседневным уходом за ребенком. Вы можете легко записывать события, такие как кормление, сон, купания и прием медикаментов. Благодаря напоминаниям и удобному интерфейсу, приложение позволяет не упускать из виду важные моменты и поддерживать установленный режим дня. Все данные сохраняются, что делает их доступными для анализа или при необходимости – например, на приеме у педиатра.
Основные возможности приложения:
- Отслеживание грудного вскармливания и кормления из бутылочки с фиксацией времени и объема питания.
- Учет введения прикорма с записью типа пищи, количества и меню.
- Ведение журнала сцеживания молока, включая учет объема сцеженного молока с каждой груди.
- Запись смен подгузников и подсчет их количества в течение дня.
- Учет периодов сна и бодрствования с помощью таймера.
- Добавление событий, таких как купание, прогулки, прием медикаментов и измерение температуры.
- Ведение трекера роста и веса ребенка с отображением графиков развития.
- Возможность устанавливать напоминания для различных событий, чтобы ничего не упустить.
- Поддержка ухода за несколькими детьми одновременно, включая близнецов.
- Быстрый доступ к основным функциям через строку уведомлений устройства.
Приложение особенно полезно для родителей в первый год жизни ребенка, когда требуется пристальное внимание к его питанию, сну и общему состоянию. Благодаря удобной системе записей и напоминаний, пользователи могут легко управлять режимом дня малыша и не беспокоиться о забытых событиях. Это особенно актуально в условиях усталости, характерной для первых месяцев после рождения ребенка.
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