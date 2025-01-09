Pregnancy Tracker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.123.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:61.66 Мб
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Pregnancy Tracker – удобное и информативное приложение, которое станет вашим надежным помощником на протяжении всего периода беременности. С его помощью вы сможете вести подробный дневник, отслеживать развитие малыша и получать рекомендации, адаптированные под каждую неделю беременности. Приложение помогает сохранять спокойствие и уверенность в любой ситуации, предоставляя доступ к важной информации о вашем здоровье и состоянии вашего ребенка.

Оно включает в себя множество функций, которые облегчат вам подготовку к родам и помогут правильно организовать повседневную жизнь в этот важный период. Приложение поддерживает полностью русскоязычный интерфейс.

Основные возможности приложения:

  • Расчет предполагаемой даты родов (ПДР) с учетом индивидуальной продолжительности цикла.
  • Календарь беременности, охватывающий 42 недели, с дневником для записи заметок и событий.
  • Подробная информация о развитии малыша на каждой неделе беременности.
  • Полезные советы и рекомендации о том, на что обратить внимание на текущем этапе.
  • Инструкции, что можно и нельзя есть, а также рекомендации по приему лекарств.
  • Лайфхаки, хитрости и советы на каждую неделю беременности.
  • Чеклисты для каждого триместра с возможностью добавления собственных пунктов.
  • Список дел перед родами, включая подробный перечень необходимых вещей для роддома и первых дней с малышом.
  • Умный таймер для отслеживания схваток с рекомендацией времени отправления в роддом.
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