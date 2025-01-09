Pregnancy Tracker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.123.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61.66 Мб
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Pregnancy Tracker – удобное и информативное приложение, которое станет вашим надежным помощником на протяжении всего периода беременности. С его помощью вы сможете вести подробный дневник, отслеживать развитие малыша и получать рекомендации, адаптированные под каждую неделю беременности. Приложение помогает сохранять спокойствие и уверенность в любой ситуации, предоставляя доступ к важной информации о вашем здоровье и состоянии вашего ребенка.
Оно включает в себя множество функций, которые облегчат вам подготовку к родам и помогут правильно организовать повседневную жизнь в этот важный период. Приложение поддерживает полностью русскоязычный интерфейс.
Основные возможности приложения:
- Расчет предполагаемой даты родов (ПДР) с учетом индивидуальной продолжительности цикла.
- Календарь беременности, охватывающий 42 недели, с дневником для записи заметок и событий.
- Подробная информация о развитии малыша на каждой неделе беременности.
- Полезные советы и рекомендации о том, на что обратить внимание на текущем этапе.
- Инструкции, что можно и нельзя есть, а также рекомендации по приему лекарств.
- Лайфхаки, хитрости и советы на каждую неделю беременности.
- Чеклисты для каждого триместра с возможностью добавления собственных пунктов.
- Список дел перед родами, включая подробный перечень необходимых вещей для роддома и первых дней с малышом.
- Умный таймер для отслеживания схваток с рекомендацией времени отправления в роддом.
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Admin
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