Pregnancy Tracker – удобное и информативное приложение, которое станет вашим надежным помощником на протяжении всего периода беременности. С его помощью вы сможете вести подробный дневник, отслеживать развитие малыша и получать рекомендации, адаптированные под каждую неделю беременности. Приложение помогает сохранять спокойствие и уверенность в любой ситуации, предоставляя доступ к важной информации о вашем здоровье и состоянии вашего ребенка.

Оно включает в себя множество функций, которые облегчат вам подготовку к родам и помогут правильно организовать повседневную жизнь в этот важный период. Приложение поддерживает полностью русскоязычный интерфейс.

Основные возможности приложения: