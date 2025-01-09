JWIZARD Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CLEVERCONTROL LLC
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.04 Мб
|СКАЧАТЬ
JWIZARD Cleaner — многофункциональное приложение, предназначенное для очистки компьютера и оптимизации его работы. Оно эффективно удаляет временные файлы, системный мусор и прочие ненужные данные, которые могут замедлять производительность. Программа позволяет выполнять как полную очистку системы, так и более точечное удаление данных в отдельных категориях, таких как веб-браузеры, электронная почта, папка загрузок и корзина.
Дизайн интерфейса JWIZARD Cleaner разработан с учетом простоты и доступности, что делает его понятным даже для новичков. Программа минимизирует возможность ошибок благодаря интуитивно понятным настройкам и отсутствию сложных параметров. Пользователи могут быстро выбрать области для очистки и запустить процесс оптимизации без необходимости вручную настраивать дополнительные параметры.
С JWIZARD Cleaner пользователи получают надежное решение для улучшения производительности компьютера без лишних сложностей. Программа идеально подходит для всех, кто ищет удобный инструмент для поддержания стабильной работы ПК и удаления накопившегося хлама.
Основные возможности:
- Полная очистка операционной системы от ненужных данных.
- Точечная оптимизация в отдельных областях, таких как браузеры, почта, загрузки и корзина.
- Удобный и понятный интерфейс, доступный для пользователей любого уровня подготовки.
- Минимальное количество настроек для снижения риска неправильной конфигурации.
- Возможность выбора конкретных категорий для очистки.
- Эффективное удаление временных файлов и системного мусора.
- Повышение производительности компьютера за счет оптимизации ресурсов.
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
USB Disk Storage Format Tool 6.1
Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...
Wise Disk Cleaner - инструмент для полной очистки жестких дисков от скопившегося системного...
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
Отзывы о программе JWIZARD Cleaner
Admin
Отзывов о программе JWIZARD Cleaner 1.0.0 пока нет, можете добавить...