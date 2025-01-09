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Merge & Split PDF Tool для Windows

Описание
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Оценка: 3.27/5 голосов - 11
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 82 | Статистика
Размер:1.05 Мб
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Merge & Split PDF Tool – приложение, предназначенное для управления PDF-документами. Оно позволяет пользователям легко объединять несколько файлов в один или делить большие документы на части, обеспечивая удобство и простоту использования. Программа подходит как для повседневной офисной работы, так и для редких случаев, когда нужно быстро обработать PDF-документы.

Основное преимущество Merge & Split PDF Tool – это интуитивно понятный интерфейс, который делает работу с приложением максимально простой даже для начинающих пользователей. Все ключевые операции выполняются всего в несколько кликов, а процесс настройки порядка страниц или разделения документа сведен к минимуму усилий.

Список основных возможностей приложения Merge & Split PDF Tool:

  • Объединение нескольких PDF-документов в один файл с возможностью упорядочивания страниц;
  • Разделение больших PDF-файлов на части с заданием диапазонов страниц;
  • Простое управление порядком страниц с помощью перетаскивания мышью;
  • Минималистичный и понятный интерфейс, подходящий для пользователей любого уровня;
  • Базовый функционал без избыточных настроек, что упрощает процесс работы;
  • Подходит для офисных задач и домашних нужд.
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