Merge & Split PDF Tool – приложение, предназначенное для управления PDF-документами. Оно позволяет пользователям легко объединять несколько файлов в один или делить большие документы на части, обеспечивая удобство и простоту использования. Программа подходит как для повседневной офисной работы, так и для редких случаев, когда нужно быстро обработать PDF-документы.

Основное преимущество Merge & Split PDF Tool – это интуитивно понятный интерфейс, который делает работу с приложением максимально простой даже для начинающих пользователей. Все ключевые операции выполняются всего в несколько кликов, а процесс настройки порядка страниц или разделения документа сведен к минимуму усилий.

Список основных возможностей приложения Merge & Split PDF Tool: