Merge & Split PDF Tool для Windows
|Оценка:
|3.27/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RoxyApps
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 82 | Статистика
|Размер:
|1.05 Мб
|СКАЧАТЬ
Merge & Split PDF Tool – приложение, предназначенное для управления PDF-документами. Оно позволяет пользователям легко объединять несколько файлов в один или делить большие документы на части, обеспечивая удобство и простоту использования. Программа подходит как для повседневной офисной работы, так и для редких случаев, когда нужно быстро обработать PDF-документы.
Основное преимущество Merge & Split PDF Tool – это интуитивно понятный интерфейс, который делает работу с приложением максимально простой даже для начинающих пользователей. Все ключевые операции выполняются всего в несколько кликов, а процесс настройки порядка страниц или разделения документа сведен к минимуму усилий.
Список основных возможностей приложения Merge & Split PDF Tool:
- Объединение нескольких PDF-документов в один файл с возможностью упорядочивания страниц;
- Разделение больших PDF-файлов на части с заданием диапазонов страниц;
- Простое управление порядком страниц с помощью перетаскивания мышью;
- Минималистичный и понятный интерфейс, подходящий для пользователей любого уровня;
- Базовый функционал без избыточных настроек, что упрощает процесс работы;
- Подходит для офисных задач и домашних нужд.
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Отзывы о программе Merge & Split PDF Tool
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