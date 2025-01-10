PST MBOX Switcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 12, 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ViceVersa Technologies
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.54 Мб
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ViceVersa PST MBOX Switcher — инструмент для конвертации файлов, который позволяет эффективно преобразовывать данные между форматами PST и MBOX. Программа предназначена для пользователей, которым требуется переносить почтовые данные между различными клиентами электронной почты или обеспечивать их совместимость.
Приложение поддерживает режим групповой обработки, что позволяет конвертировать сразу несколько файлов, экономя время и усилия. Для начала работы пользователю достаточно загрузить данные и выбрать направление конвертации: из PST в MBOX или наоборот. Настройка программы минимальна, что делает её простой и удобной для использования.
Однако приложение не поддерживает предварительный просмотр данных перед конвертацией, что может быть недостатком при работе с файлами, содержащими разнородные данные. В то же время, ViceVersa PST MBOX Switcher предлагает встроенный фильтр временных меток, который позволяет задать временной диапазон для обработки файлов, что повышает точность и эффективность работы.
Программа проста в освоении и обладает необходимым функционалом для быстрого и надежного преобразования данных между популярными форматами электронной почты.
Основные возможности приложения ViceVersa PST MBOX Switcher:
- Конвертация данных между форматами PST и MBOX в обоих направлениях.
- Режим групповой обработки для одновременного преобразования нескольких файлов.
- Минимальные требования к настройке процесса: достаточно выбрать направление конвертации.
- Встроенный фильтр временных меток для задания временного диапазона обработки.
- Простота интерфейса и высокая производительность.
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