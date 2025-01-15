Document Reader для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1.39 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):3 / 4 | Статистика
Размер:24.2 Мб
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Document Reader — универсальное приложение для работы с документами различных форматов, предоставляющее пользователю все необходимые инструменты для просмотра, управления и редактирования файлов. Оно поддерживает работу с документами форматов PDF, Word, Excel, PowerPoint и текстовыми файлами, а также позволяет конвертировать файлы между различными форматами. Простой и интуитивно понятный интерфейс помогает быстро ориентироваться в большом количестве документов, а возможность добавления файлов в «Избранное» упрощает доступ к часто используемым материалам.

Приложение предназначено для работы с документами как в офисной среде, так и в повседневной жизни, обеспечивая комфортное использование на мобильных устройствах. Оно позволяет удобно просматривать документы, изменять их и делиться файлами с другими пользователями. Благодаря поддержке множества форматов, пользователи могут работать с различными типами документов без необходимости скачивания множества приложений. В дополнение, приложение предлагает функции конвертации документов, добавления текста в PDF и другие полезные инструменты.

Основные возможности приложения Document Reader:

  • Поддержка широкого диапазона форматов, включая PDF, Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX), PowerPoint (PPT, PPTX), TXT.
  • Возможность добавлять файлы в «Избранное» для быстрого доступа.
  • Функция конвертации изображений в формат PDF и наоборот (PDF в изображения).
  • Легкость в добавлении текста и аннотаций в PDF-документы с настройкой шрифта, цвета и расположения.
  • Быстрая и удобная сортировка файлов по имени, размеру, дате последнего изменения и дате последнего открытия.
  • Интуитивно понятный интерфейс, подходящий для пользователей с разным уровнем технической подготовки.
  • Возможность удалять, переименовывать и делиться файлами с другими пользователями.
  • Работа без подключения к интернету.
  • Быстрое открытие и просмотр документов, поддержка масштабирования страниц.
  • Поддержка различных методов сортировки документов для удобства работы.
  • Система поиска файлов как в приложении, так и вне его.
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