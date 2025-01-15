Medication Reminder для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.29.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:43.88 Мб
СКАЧАТЬ
Medication Reminder скриншот № 1
Medication Reminder скриншот № 2
Medication Reminder скриншот № 3

Medication Reminder — приложение предназначено для тех, кто нуждается в регулярном приеме медикаментов. Оно помогает пользователям не забывать о необходимости вовремя выпить таблетки, соблюдая режим и дозировку, указанные врачом. Приложение удобно для контроля за лечением, особенно если нужно принимать лекарства несколько раз в день, с интервалом или в определенные дни недели. Пользователи могут настроить напоминания, которые точно подскажут, когда и какие таблетки необходимо принять.

Включая такие функции, как отслеживание прогресса лечения, гибкие настройки графика и подробные схемы дозировки, приложение помогает следовать рекомендациям врача без ошибок. Оно также позволяет отслеживать количество оставшихся таблеток и напоминать о начале новых курсов лечения. Удобный интерфейс и возможность персонализировать звуковые уведомления делают использование приложения комфортным и надежным. Это приложение идеально подходит для людей, принимающих лекарства на постоянной основе, например, противозачаточные таблетки или препараты для хронических заболеваний.

Основные возможности приложения Medication Reminder:

  • Удобная навигация: простое управление расписанием приема лекарств с возможностью отслеживания по времени и дням в календаре.
  • Четкое соблюдение графика: возможность гибкой настройки графика приема таблеток для точного соблюдения рекомендаций врача.
  • Отслеживание прогресса: приложение показывает количество выпитых таблеток и количество оставшихся.
  • Быстрая настройка повторных курсов: приложение запоминает ранее использованные схемы и позволяет быстро настроить повторный курс лечения.
  • Подробные схемы приема и дозировки: настройка дозировки препарата с точностью до миллиграмма, миллилитра или капли.
  • Индивидуальные уведомления: возможность выбрать звуковое сопровождение для напоминаний, чтобы не перепутать их с другими уведомлениями.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать EatFitEatFit 1.6.38

Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Тренировки для ДомаТренировки для Дома 1.4.0

Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую...

скачать RunKeeperRunKeeper 15.19

RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте...

скачать Daily YogaDaily Yoga 8.09.10

Мобильный помощник для занятий йогой, который предлагает доступ к обширной библиотеке...

Отзывы о программе Medication Reminder

Admin

Отзывов о программе Medication Reminder 1.29.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв