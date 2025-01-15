Medication Reminder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.29.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|43.88 Мб
|СКАЧАТЬ
Medication Reminder — приложение предназначено для тех, кто нуждается в регулярном приеме медикаментов. Оно помогает пользователям не забывать о необходимости вовремя выпить таблетки, соблюдая режим и дозировку, указанные врачом. Приложение удобно для контроля за лечением, особенно если нужно принимать лекарства несколько раз в день, с интервалом или в определенные дни недели. Пользователи могут настроить напоминания, которые точно подскажут, когда и какие таблетки необходимо принять.
Включая такие функции, как отслеживание прогресса лечения, гибкие настройки графика и подробные схемы дозировки, приложение помогает следовать рекомендациям врача без ошибок. Оно также позволяет отслеживать количество оставшихся таблеток и напоминать о начале новых курсов лечения. Удобный интерфейс и возможность персонализировать звуковые уведомления делают использование приложения комфортным и надежным. Это приложение идеально подходит для людей, принимающих лекарства на постоянной основе, например, противозачаточные таблетки или препараты для хронических заболеваний.
Основные возможности приложения Medication Reminder:
- Удобная навигация: простое управление расписанием приема лекарств с возможностью отслеживания по времени и дням в календаре.
- Четкое соблюдение графика: возможность гибкой настройки графика приема таблеток для точного соблюдения рекомендаций врача.
- Отслеживание прогресса: приложение показывает количество выпитых таблеток и количество оставшихся.
- Быстрая настройка повторных курсов: приложение запоминает ранее использованные схемы и позволяет быстро настроить повторный курс лечения.
- Подробные схемы приема и дозировки: настройка дозировки препарата с точностью до миллиграмма, миллилитра или капли.
- Индивидуальные уведомления: возможность выбрать звуковое сопровождение для напоминаний, чтобы не перепутать их с другими уведомлениями.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую...
RunKeeper - приложение, которое превратит ваш телефон в карманного тренера. Отслеживайте...
Мобильный помощник для занятий йогой, который предлагает доступ к обширной библиотеке...
Отзывы о программе Medication Reminder
Admin
Отзывов о программе Medication Reminder 1.29.0 пока нет, можете добавить...