MP3 Diags для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ciobi07
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 5 | Статистика
|Размер:
|40.31 Мб
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MP3 Diags — программа, предназначенная для исправления и улучшения качества MP3-файлов. Она предлагает широкий набор инструментов для диагностики и устранения различных проблем, которые могут возникнуть в аудиофайлах. Программа позволяет выявлять и устранять ошибки, такие как поврежденные или неполные теги, проблемы с нормализацией звука, битые заголовки и дублирующиеся данные. MP3 Diags дает пользователю полный контроль над своими MP3-файлами, позволяя исправить большинство распространенных ошибок и обеспечить корректную работу файлов.
Одним из главных преимуществ программы является ее универсальность. В отличие от других инструментов, которые фокусируются только на одном аспекте файлов (например, только на добавлении обложек или исправлении заголовков), MP3 Diags помогает выявить и устранить более 50 различных типов проблем, связанных с качеством и метаданными MP3-файлов. Включает в себя редактор тегов, инструмент для переименования файлов, а также возможность анализировать информацию о треке и обложке. Это позволяет пользователю не только улучшить структуру и качество своих файлов, но и лучше организовать музыкальную коллекцию.
Основные возможности программы MP3 Diags:
- Диагностика более 50 типов проблем: Программа находит и помогает устранить более 50 различных типов ошибок в MP3-файлах, таких как поврежденные теги, битые заголовки и неправильные данные.
- Исправление неполных тегов: Помогает выявить и исправить неполные или поврежденные теги в MP3-файлах.
- Редактор тегов: Позволяет редактировать метаданные файлов, включая название, исполнителя, альбом, год выпуска и другие параметры.
- Инструмент для переименования файлов: Обеспечивает возможность автоматического переименования файлов в соответствии с заданными правилами.
- Решение для проблем с нормализацией звука: Нормализует уровень звука в MP3-файлах для оптимального звучания.
- Работа с обложками: Программа помогает добавлять, изменять или исправлять обложки альбомов в MP3-файлах.
- Гибкость и универсальность: Обеспечивает решение множества проблем, связанных с качеством и метаданными MP3-файлов, что делает ее удобной для работы с большой коллекцией музыки.
- Поддержка разных типов ошибок: MP3 Diags находит и помогает исправить такие ошибки, как битые теги, заголовки и недостающая информация о треке.
- Полный контроль над MP3-файлами: Программа предоставляет все необходимые инструменты для работы с MP3, от диагностики до исправления ошибок и улучшения качества.
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