Bubble Level — удобное и функциональное приложение, предназначенное для использования в различных сферах, требующих точного выравнивания поверхностей. Оно позволяет проверять, является ли поверхность горизонтальной (уровень) или вертикальной (отвес), а также измерять угол наклона. Приложение имитирует работу традиционного уровня и может быть полезно в строительстве, столярном деле, фотографии, а также в быту.

Приложение «Уровень» простое в использовании, и его функции делают процесс выравнивания точным и удобным. В нем предусмотрены как классический горизонтальный уровень, так и возможность измерения угла наклона. Также приложение включает в себя функции калибровки и сброса, что позволяет использовать его для получения точных результатов в любых условиях.

С помощью приложения можно легко проверить, насколько ровная поверхность, и в случае необходимости, скорректировать наклон. Уровень можно использовать в различных ситуациях: при установке бытовой техники, сборке мебели, монтаже картин, а также при фотографировании с использованием штатива. Это приложение также подойдет для выравнивания различных поверхностей на улице, например, для установки стола на пикнике.

Основные возможности приложения Bubble Level: