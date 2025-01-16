Bubble Level для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
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Размер:8.46 Мб
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Bubble Level — удобное и функциональное приложение, предназначенное для использования в различных сферах, требующих точного выравнивания поверхностей. Оно позволяет проверять, является ли поверхность горизонтальной (уровень) или вертикальной (отвес), а также измерять угол наклона. Приложение имитирует работу традиционного уровня и может быть полезно в строительстве, столярном деле, фотографии, а также в быту.

Приложение «Уровень» простое в использовании, и его функции делают процесс выравнивания точным и удобным. В нем предусмотрены как классический горизонтальный уровень, так и возможность измерения угла наклона. Также приложение включает в себя функции калибровки и сброса, что позволяет использовать его для получения точных результатов в любых условиях.

С помощью приложения можно легко проверить, насколько ровная поверхность, и в случае необходимости, скорректировать наклон. Уровень можно использовать в различных ситуациях: при установке бытовой техники, сборке мебели, монтаже картин, а также при фотографировании с использованием штатива. Это приложение также подойдет для выравнивания различных поверхностей на улице, например, для установки стола на пикнике.

Основные возможности приложения Bubble Level:

  • Горизонтальный и вертикальный уровни для точной калибровки.
  • Клинометр для измерения угла наклона.
  • Функция блокировки экрана для предотвращения изменения направления.
  • Звуковое оповещение о результатах выравнивания.
  • Возможности калибровки и сброса настроек.
  • Относительная и абсолютная калибровка.
  • Темный и светлый режимы для комфортного использования.
  • Обычный и круглый уровни для разных задач.
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