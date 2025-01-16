Bubble Level для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 100 | Статистика
|Размер:
|8.46 Мб
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Bubble Level — удобное и функциональное приложение, предназначенное для использования в различных сферах, требующих точного выравнивания поверхностей. Оно позволяет проверять, является ли поверхность горизонтальной (уровень) или вертикальной (отвес), а также измерять угол наклона. Приложение имитирует работу традиционного уровня и может быть полезно в строительстве, столярном деле, фотографии, а также в быту.
Приложение «Уровень» простое в использовании, и его функции делают процесс выравнивания точным и удобным. В нем предусмотрены как классический горизонтальный уровень, так и возможность измерения угла наклона. Также приложение включает в себя функции калибровки и сброса, что позволяет использовать его для получения точных результатов в любых условиях.
С помощью приложения можно легко проверить, насколько ровная поверхность, и в случае необходимости, скорректировать наклон. Уровень можно использовать в различных ситуациях: при установке бытовой техники, сборке мебели, монтаже картин, а также при фотографировании с использованием штатива. Это приложение также подойдет для выравнивания различных поверхностей на улице, например, для установки стола на пикнике.
Основные возможности приложения Bubble Level:
- Горизонтальный и вертикальный уровни для точной калибровки.
- Клинометр для измерения угла наклона.
- Функция блокировки экрана для предотвращения изменения направления.
- Звуковое оповещение о результатах выравнивания.
- Возможности калибровки и сброса настроек.
- Относительная и абсолютная калибровка.
- Темный и светлый режимы для комфортного использования.
- Обычный и круглый уровни для разных задач.
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Admin
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