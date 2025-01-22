BrowseRouter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Doug Slater
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.53 Мб
|СКАЧАТЬ
BrowseRouter — небольшая утилита, предназначенная для настройки различных веб-браузеров для открытия определенных URL-адресов в зависимости от их назначения. Приложение полезно тем пользователям, которые хотят использовать разные браузеры для различных целей: один для работы, другой — для личных сайтов. После настройки приложения каждый браузер будет автоматически запускаться для определенных типов веб-сайтов, что значительно упрощает управление веб-ресурсами.
BrowseRouter не требует установки, и его достаточно запустить, чтобы начать настройку. При первом запуске приложение направит пользователя на страницу настроек Windows, где его можно установить как браузер по умолчанию. После этого приложение будет выполнять роль посредника, проверяя ссылки, на которые вы нажимаете, и направлять их в соответствующий браузер. Приложение ориентировано на опытных пользователей, так как для его настройки необходимо создать файл конфигурации, в котором будут указаны правила для каждого браузера и соответствующих ссылок.
Основные возможности приложения BrowseRouter:
- Возможность настроить различные браузеры для открытия определенных URL-адресов.
- Легкость в использовании без необходимости установки, достаточно запустить исполняемый файл.
- Интеграция с настройками Windows для установки приложения в качестве браузера по умолчанию.
- Проверка ссылок и автоматическая передача их в нужный браузер в зависимости от настроек.
- Простой файл конфигурации (routes.json), который позволяет пользователю указать, какие ссылки должны открываться в каком браузере.
- Внесение изменений в конфигурацию без необходимости перезапуска программы — изменения вступают в силу сразу.
- Индикация работы приложения в системном трее, однако значок исчезает после настройки, что может создать некоторые неудобства для пользователя.
- Приложение ориентировано на опытных пользователей, которые могут самостоятельно создавать и редактировать конфигурационные файлы.
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...
SaveFrom.net помощник 9.72 для Яндекс.Браузер и Opera
SaveFrom.net помощник - расширение для популярного обозревателя Яндекс.Браузер, которое...
Небольшая портативная утилита для Windows, которая отображает подробную информацию о всех...
Microsoft Silverlight 5.1.50907.0
Microsoft Silverlight - "убийца" Adobe Flash. Это новая технология представления данных в Интернете, позиционирующаяся как альтернатива Adobe Flash...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
Отзывы о программе BrowseRouter
Admin
Отзывов о программе BrowseRouter 0.14.0 пока нет, можете добавить...