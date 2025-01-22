BrowseRouter — небольшая утилита, предназначенная для настройки различных веб-браузеров для открытия определенных URL-адресов в зависимости от их назначения. Приложение полезно тем пользователям, которые хотят использовать разные браузеры для различных целей: один для работы, другой — для личных сайтов. После настройки приложения каждый браузер будет автоматически запускаться для определенных типов веб-сайтов, что значительно упрощает управление веб-ресурсами.

BrowseRouter не требует установки, и его достаточно запустить, чтобы начать настройку. При первом запуске приложение направит пользователя на страницу настроек Windows, где его можно установить как браузер по умолчанию. После этого приложение будет выполнять роль посредника, проверяя ссылки, на которые вы нажимаете, и направлять их в соответствующий браузер. Приложение ориентировано на опытных пользователей, так как для его настройки необходимо создать файл конфигурации, в котором будут указаны правила для каждого браузера и соответствующих ссылок.

Основные возможности приложения BrowseRouter: