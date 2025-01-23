Shift Work Calendar – приложение, предназначенное для удобного планирования и учета рабочих смен. Оно позволяет создать график смен с автоматическим расчетом рабочего времени и заработка, а также синхронизировать данные с облаком через Google-аккаунт. Приложение поддерживает несколько графиков на одном экране, предоставляет возможность отслеживать переработки и праздники, а также отправляет уведомления о предстоящих сменах. С помощью встроенных инструментов пользователи могут эффективно организовывать свой рабочий процесс, не тратя время на излишние настройки.

Кроме того, в приложении предусмотрены функции для улучшения взаимодействия с пользователем, такие как возможность включения темной темы, создание заметок, настройка будильников для каждой смены и подробный экран статистики. В Premium-версии доступны дополнительные функции, включая прикрепление файлов к заметкам и возможность просматривать более детальную статистику по заработку за разные периоды.

Основные возможности приложения Shift Work Calendar: