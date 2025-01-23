Shift Work Calendar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.13.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53.58 Мб
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Shift Work Calendar – приложение, предназначенное для удобного планирования и учета рабочих смен. Оно позволяет создать график смен с автоматическим расчетом рабочего времени и заработка, а также синхронизировать данные с облаком через Google-аккаунт. Приложение поддерживает несколько графиков на одном экране, предоставляет возможность отслеживать переработки и праздники, а также отправляет уведомления о предстоящих сменах. С помощью встроенных инструментов пользователи могут эффективно организовывать свой рабочий процесс, не тратя время на излишние настройки.

Кроме того, в приложении предусмотрены функции для улучшения взаимодействия с пользователем, такие как возможность включения темной темы, создание заметок, настройка будильников для каждой смены и подробный экран статистики. В Premium-версии доступны дополнительные функции, включая прикрепление файлов к заметкам и возможность просматривать более детальную статистику по заработку за разные периоды.

Основные возможности приложения Shift Work Calendar:

  • Автоматический и ручной режим: Создание графиков работы с помощью шаблонов или ручное внесение данных о сменах.
  • Статистика и расчет заработка: Подсчет рабочего времени и заработка на основе смен. Возможность учитывать переработки.
  • Облачная синхронизация: Синхронизация данных, графиков и настроек через Google-аккаунт.
  • Несколько графиков на одном экране: Возможность создавать и просматривать несколько графиков работы одновременно.
  • Темная тема: Опция для работы в ночное время без нагрузки на зрение.
  • Push-уведомления: Уведомления о предстоящих сменах и важных событиях.
  • Праздники и выходные: Отображение актуальных праздников и выходных в календаре.
  • Виджет-календарь: Настройка виджета для отображения рабочих смен с возможностью выбора светлой или темной темы, настройки прозрачности и добавления заметок (для пользователей Premium).
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