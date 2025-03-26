Materialious для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 184 | Статистика
Размер:173.56 Мб
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Materialious – альтернативный клиент для YouTube, предлагающий пользователям новый способ взаимодействия с контентом. Приложение создано для тех, кто заботится о своей конфиденциальности и хочет уменьшить влияние рекламных и отслеживающих систем, таких как те, которые встроены в официальное приложение YouTube. Materialious предоставляет улучшенный пользовательский интерфейс, различные модификации, а также интеграцию с несколькими популярными расширениями, которые помогают пользователям получить более персонализированный и удобный опыт при просмотре видео.

Основное отличие Materialious от стандартного YouTube заключается в улучшенной конфиденциальности. Приложение устраняет многие функции, связанные с отслеживанием, и предоставляет доступ к таким популярным дополнениям, как SponsorBlock, Return YouTube Dislikes и DeArrow. Эти дополнения помогают пользователю избавиться от нежелательных элементов интерфейса и улучшить качество использования платформы. Несмотря на ограничение в разрешении видео до 1080P, приложение предлагает пользователям возможность скачивать контент в максимальном качестве и сохранять его локально.

Materialious предназначено для пользователей, которые ищут альтернативный способ взаимодействия с YouTube, с учетом конфиденциальности и удобства. Это приложение будет полезно тем, кто не удовлетворен стандартными функциями YouTube и хочет настроить свой опыт просмотра видео, улучшив качество жизни и работоспособность на платформе.

Основные возможности приложения Materialious:

  • Поддержка конфиденциальности: различные модификации интерфейса и настроек для минимизации отслеживания и сбора данных.
  • Интеграция с популярными расширениями: встроенные дополнения, такие как SponsorBlock, Return YouTube Dislikes и DeArrow, для улучшения пользовательского опыта.
  • Видео с разрешением до 1080P: ограничение по качеству видео в целях повышения конфиденциальности, но с возможностью скачивания контента в максимальном разрешении.
  • Поддержка загрузки видео: возможность скачивать видео и сохранять его локально на устройстве.
  • Низкое использование ресурсов: приложение построено на базе Electron, что обеспечивает экономное потребление ресурсов, хотя может замедлять работу при переходах между страницами.
  • Возможность импорта подписок: возможность переноса ваших подписок для восстановления контента и рекомендаций, хотя эта функция в текущем виде требует доработки.
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