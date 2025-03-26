Materialious для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Materialious
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 184 | Статистика
|Размер:
|173.56 Мб
|СКАЧАТЬ
Materialious – альтернативный клиент для YouTube, предлагающий пользователям новый способ взаимодействия с контентом. Приложение создано для тех, кто заботится о своей конфиденциальности и хочет уменьшить влияние рекламных и отслеживающих систем, таких как те, которые встроены в официальное приложение YouTube. Materialious предоставляет улучшенный пользовательский интерфейс, различные модификации, а также интеграцию с несколькими популярными расширениями, которые помогают пользователям получить более персонализированный и удобный опыт при просмотре видео.
Основное отличие Materialious от стандартного YouTube заключается в улучшенной конфиденциальности. Приложение устраняет многие функции, связанные с отслеживанием, и предоставляет доступ к таким популярным дополнениям, как SponsorBlock, Return YouTube Dislikes и DeArrow. Эти дополнения помогают пользователю избавиться от нежелательных элементов интерфейса и улучшить качество использования платформы. Несмотря на ограничение в разрешении видео до 1080P, приложение предлагает пользователям возможность скачивать контент в максимальном качестве и сохранять его локально.
Materialious предназначено для пользователей, которые ищут альтернативный способ взаимодействия с YouTube, с учетом конфиденциальности и удобства. Это приложение будет полезно тем, кто не удовлетворен стандартными функциями YouTube и хочет настроить свой опыт просмотра видео, улучшив качество жизни и работоспособность на платформе.
Основные возможности приложения Materialious:
- Поддержка конфиденциальности: различные модификации интерфейса и настроек для минимизации отслеживания и сбора данных.
- Интеграция с популярными расширениями: встроенные дополнения, такие как SponsorBlock, Return YouTube Dislikes и DeArrow, для улучшения пользовательского опыта.
- Видео с разрешением до 1080P: ограничение по качеству видео в целях повышения конфиденциальности, но с возможностью скачивания контента в максимальном разрешении.
- Поддержка загрузки видео: возможность скачивать видео и сохранять его локально на устройстве.
- Низкое использование ресурсов: приложение построено на базе Electron, что обеспечивает экономное потребление ресурсов, хотя может замедлять работу при переходах между страницами.
- Возможность импорта подписок: возможность переноса ваших подписок для восстановления контента и рекомендаций, хотя эта функция в текущем виде требует доработки.
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