Monitor CPU, RAM, Widget для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.83.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.41 Мб
СКАЧАТЬ
Monitor CPU, RAM, Widget скриншот № 2
Monitor CPU, RAM, Widget скриншот № 3
Monitor CPU, RAM, Widget скриншот № 4

Monitor CPU, RAM, Widget — приложение, предназначенное для подробного анализа аппаратных и программных характеристик мобильных устройств и планшетов. Оно предоставляет полную информацию о различных компонентах устройства, таких как процессор, память, аккумулятор, дисплей, камера, датчики и многое другое. Приложение также включает функционал для проведения тестов на производительность и функциональность отдельных элементов устройства, позволяя пользователю получить объективную информацию о состоянии его устройства.

Кроме того, приложение предлагает расширенные возможности для сравнения характеристик вашего устройства с другими моделями и проведения оптимизации с помощью автоматических тестов. Это позволяет пользователю узнать, как его устройство работает в разных аспектах, и выявить возможные проблемы или улучшения. Приложение предлагает удобные виджеты для отображения важной информации в реальном времени, а также поддерживает экспорт отчетов в различных форматах, что делает его полезным инструментом для тех, кто хочет контролировать и управлять производительностью своего устройства.

Список основных возможностей приложения Monitor CPU, RAM, Widget:

  • Панель инструментов: информация о ОЗУ, внутреннем и внешнем хранилище, батарее, процессоре, датчиках, сети, а также доступ к настройкам приложения.
  • Информация об устройстве: имя устройства, модель, производитель, устройство, плата, оборудование, бренд и другие параметры.
  • Система: информация о версии ОС, поддерживаемых версиях, многозадачности, ядре системы, времени работы устройства и времени загрузки.
  • ЦП: мониторинг нагрузки процессора, данные о наборе микросхем, тактовой частоте, ядрах, графическом процессоре и его характеристиках.
  • Батарея: информация о здоровье аккумулятора, его уровне, источнике питания, технологии, температуре, напряжении и емкости.
  • Сеть: IP-адрес, шлюз, DNS, интерфейс подключения, частота и скорость сети.
  • Дисплей: параметры экрана, включая разрешение, плотность пикселей, физический размер, частоту обновления и режимы яркости.
  • Память: информация о типах и частоте ОЗУ, ПЗУ, внутреннем и внешнем хранилище.
  • Датчики: данные о различных датчиках, таких как акселерометр, магнитный датчик, высотомер и другие.
  • Тесты устройств: возможность тестировать дисплей, мультитач, фонарик, динамик, микрофон, акселерометр, вибрацию, Wi-Fi, отпечаток пальца и другие функции устройства.
  • Камера: информация о поддерживаемых функциях камеры.
  • Экспорт отчетов: возможность экспорта отчетов в текстовом формате или формате PDF.
  • Виджеты: поддержка виджетов для отображения данных о памяти, аккумуляторе, сети и хранилище.
  • Поддержка компаса: встроенная функция компаса для более удобного использования устройства.
ТОП-сегодня раздела "Бенчмарки, тесты"
 

скачать AnTuTu BenchmarkAnTuTu Benchmark 9.5.5

AnTuTu Benchmark – узнайте текущие возможности вашего Android-устройства с помощью популярного...

скачать Sensor TestSensor Test 2.1

Приложение для Android, которое разработано для предоставления полной информации об...

скачать Test Your AndroidTest Your Android Cream Soda with Milk 11.7.0

Test Your Android – утилита для быстрого тестирования компонентов вашего Android-устройства....

скачать GeekbenchGeekbench 6.2.2

Проверка реального быстродействия вашего устройства и сравнение с другими моделями....

скачать VLC BenchmarkVLC Benchmark 1.0.2

Приложение от разработчиков VLC Media Player, которое предназначено для тестирования...

скачать WiFi Speed TestWiFi Speed Test 6.2

Утилита для тестирования скорости WiFi/LAN. Измеряет скорость сети, оценивает...

Отзывы о программе Monitor CPU, RAM, Widget

Admin

Отзывов о программе Monitor CPU, RAM, Widget 2.83.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв