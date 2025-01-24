Monitor CPU, RAM, Widget для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.83.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|INSIDE Inc
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.41 Мб
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Monitor CPU, RAM, Widget — приложение, предназначенное для подробного анализа аппаратных и программных характеристик мобильных устройств и планшетов. Оно предоставляет полную информацию о различных компонентах устройства, таких как процессор, память, аккумулятор, дисплей, камера, датчики и многое другое. Приложение также включает функционал для проведения тестов на производительность и функциональность отдельных элементов устройства, позволяя пользователю получить объективную информацию о состоянии его устройства.
Кроме того, приложение предлагает расширенные возможности для сравнения характеристик вашего устройства с другими моделями и проведения оптимизации с помощью автоматических тестов. Это позволяет пользователю узнать, как его устройство работает в разных аспектах, и выявить возможные проблемы или улучшения. Приложение предлагает удобные виджеты для отображения важной информации в реальном времени, а также поддерживает экспорт отчетов в различных форматах, что делает его полезным инструментом для тех, кто хочет контролировать и управлять производительностью своего устройства.
Список основных возможностей приложения Monitor CPU, RAM, Widget:
- Панель инструментов: информация о ОЗУ, внутреннем и внешнем хранилище, батарее, процессоре, датчиках, сети, а также доступ к настройкам приложения.
- Информация об устройстве: имя устройства, модель, производитель, устройство, плата, оборудование, бренд и другие параметры.
- Система: информация о версии ОС, поддерживаемых версиях, многозадачности, ядре системы, времени работы устройства и времени загрузки.
- ЦП: мониторинг нагрузки процессора, данные о наборе микросхем, тактовой частоте, ядрах, графическом процессоре и его характеристиках.
- Батарея: информация о здоровье аккумулятора, его уровне, источнике питания, технологии, температуре, напряжении и емкости.
- Сеть: IP-адрес, шлюз, DNS, интерфейс подключения, частота и скорость сети.
- Дисплей: параметры экрана, включая разрешение, плотность пикселей, физический размер, частоту обновления и режимы яркости.
- Память: информация о типах и частоте ОЗУ, ПЗУ, внутреннем и внешнем хранилище.
- Датчики: данные о различных датчиках, таких как акселерометр, магнитный датчик, высотомер и другие.
- Тесты устройств: возможность тестировать дисплей, мультитач, фонарик, динамик, микрофон, акселерометр, вибрацию, Wi-Fi, отпечаток пальца и другие функции устройства.
- Камера: информация о поддерживаемых функциях камеры.
- Экспорт отчетов: возможность экспорта отчетов в текстовом формате или формате PDF.
- Виджеты: поддержка виджетов для отображения данных о памяти, аккумуляторе, сети и хранилище.
- Поддержка компаса: встроенная функция компаса для более удобного использования устройства.
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