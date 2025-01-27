Revo Registry Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VS Revo Group
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 10 | Статистика
|Размер:
|93.16 Мб
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Revo Registry Cleaner — приложение, предназначенное для очистки и оптимизации системного реестра Windows. Реестр является важной частью операционной системы, в нем хранятся данные, необходимые для работы приложений и самой ОС. Однако со временем в реестре могут накапливаться ненужные или недействительные записи, что может замедлить работу компьютера. Revo Registry Cleaner помогает избавиться от этих записей, улучшая производительность системы и поддерживая ее в хорошем состоянии.
Программа предлагает несколько режимов сканирования для более глубокого анализа и очистки реестра. В базовой бесплатной версии доступны основные функции, такие как стандартное сканирование и удаление ненужных записей. В версии Pro пользователи получают расширенные возможности, включая функции тюнера реестра для настройки параметров Windows и наблюдателя, который отслеживает изменения в реестре и уведомляет о возможных угрозах.
Основные возможности приложения Revo Registry Cleaner:
- Очистка системного реестра от ненужных или недействительных записей.
- Несколько режимов сканирования для различных уровней очистки: от быстрой до расширенной.
- Возможность создания резервных копий реестра перед внесением изменений.
- Тюнер реестра для настройки внешнего вида и работы Windows (например, отключение рекламы, телеметрии, сбор данных).
- Функция наблюдателя, которая отслеживает изменения в реестре и предупреждает о подозрительных изменениях, которые могут свидетельствовать о вредоносном ПО.
- Поддержка регулярной очистки и резервного копирования для поддержания оптимальной работы системы.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс, который доступен как для новичков, так и для опытных пользователей.
- Возможность настройки сканирования, включая выбор элементов, которые нужно искать и удалять.
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