Revo Registry Cleaner для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):9 / 10 | Статистика
Размер:93.16 Мб
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Revo Registry Cleaner — приложение, предназначенное для очистки и оптимизации системного реестра Windows. Реестр является важной частью операционной системы, в нем хранятся данные, необходимые для работы приложений и самой ОС. Однако со временем в реестре могут накапливаться ненужные или недействительные записи, что может замедлить работу компьютера. Revo Registry Cleaner помогает избавиться от этих записей, улучшая производительность системы и поддерживая ее в хорошем состоянии.

Программа предлагает несколько режимов сканирования для более глубокого анализа и очистки реестра. В базовой бесплатной версии доступны основные функции, такие как стандартное сканирование и удаление ненужных записей. В версии Pro пользователи получают расширенные возможности, включая функции тюнера реестра для настройки параметров Windows и наблюдателя, который отслеживает изменения в реестре и уведомляет о возможных угрозах.

Основные возможности приложения Revo Registry Cleaner:

  • Очистка системного реестра от ненужных или недействительных записей.
  • Несколько режимов сканирования для различных уровней очистки: от быстрой до расширенной.
  • Возможность создания резервных копий реестра перед внесением изменений.
  • Тюнер реестра для настройки внешнего вида и работы Windows (например, отключение рекламы, телеметрии, сбор данных).
  • Функция наблюдателя, которая отслеживает изменения в реестре и предупреждает о подозрительных изменениях, которые могут свидетельствовать о вредоносном ПО.
  • Поддержка регулярной очистки и резервного копирования для поддержания оптимальной работы системы.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс, который доступен как для новичков, так и для опытных пользователей.
  • Возможность настройки сканирования, включая выбор элементов, которые нужно искать и удалять.
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