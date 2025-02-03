Sketchbook Lite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.87 Мб
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Sketchbook Lite — удобное и интуитивно понятное приложение для рисования, идеально подходит для тех, кто хочет воплотить свои творческие идеи в цифровой форме. Предоставляет множество инструментов, включая различные кисти и карандаши, которые помогут создать детализированные рисунки и эскизы.

С помощью этого приложения можно легко рисовать на фотографиях, добавляя к ним элементы искусства и создавая уникальные изображения. Sketchbook Lite поддерживает работу с несколькими слоями, что позволяет сохранять цифровые работы и редактировать их на разных этапах. Приложение будет полезно как начинающим художникам, так и более опытным пользователям.

Основные возможности приложения Sketchbook Lite:

  • Удобный и простой интерфейс
  • Множество типов кистей и карандашей
  • Возможность рисовать на фотографиях
  • Поддержка слоев для удобного редактирования
  • Инструменты для создания красивых мазков кистью
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