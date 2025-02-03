Sketchbook Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cards
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.87 Мб
|СКАЧАТЬ
Sketchbook Lite — удобное и интуитивно понятное приложение для рисования, идеально подходит для тех, кто хочет воплотить свои творческие идеи в цифровой форме. Предоставляет множество инструментов, включая различные кисти и карандаши, которые помогут создать детализированные рисунки и эскизы.
С помощью этого приложения можно легко рисовать на фотографиях, добавляя к ним элементы искусства и создавая уникальные изображения. Sketchbook Lite поддерживает работу с несколькими слоями, что позволяет сохранять цифровые работы и редактировать их на разных этапах. Приложение будет полезно как начинающим художникам, так и более опытным пользователям.
Основные возможности приложения Sketchbook Lite:
- Удобный и простой интерфейс
- Множество типов кистей и карандашей
- Возможность рисовать на фотографиях
- Поддержка слоев для удобного редактирования
- Инструменты для создания красивых мазков кистью
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Admin
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