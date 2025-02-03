Cheap Flights Tickets для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Travel Booking ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.41 Мб
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Cheap Flights Tickets — приложение для поиска и покупки авиабилетов, позволяет пользователям быстро и удобно находить варианты рейсов по наиболее выгодным ценам. Приложение интегрировано с множеством мировых баз данных авиакомпаний. Cheap Flights Tickets не продает билеты напрямую, а только выполняет поиск и рекомендаций на основе информации от продавцов. Интуитивно понятный интерфейс и наличие множества фильтров делают поиск удобным и быстрым.
Программа также помогает следить за статусом рейса в реальном времени. Данные постоянно актуализируются, что гарантрирует максимальную точность информации. Приложение включает возможность бронирования отелей, что делает его полезным инструментом для организации путешествий.
Основные возможности приложения Cheap Flights Tickets:
- Нулевые комиссии при использовании программы, без дополнительных скрытых платежей.
- Расширенные фильтры поиска для удобного и быстрого подбора рейсов по заданным параметрам.
- Регулярное обновление базы данных с актуальными предложениями авиабилетов.
- Возможность получения уведомлений о статусе рейсов и отслеживания движения самолета в реальном времени.
- Простота использования интерфейса, который разработан специально для сенсорных устройств.
- Быстрое бронирование отелей с мгновенным подтверждением по электронной почте.
- Поддержка популярных мировых онлайн-агентств, таких как Cheapticket, Kayak, Momondo и других.
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Отзывы о программе Cheap Flights Tickets
Admin
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