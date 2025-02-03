Cheap Flights Tickets для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45.41 Мб
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Cheap Flights Tickets — приложение для поиска и покупки авиабилетов, позволяет пользователям быстро и удобно находить варианты рейсов по наиболее выгодным ценам. Приложение интегрировано с множеством мировых баз данных авиакомпаний. Cheap Flights Tickets не продает билеты напрямую, а только выполняет поиск и рекомендаций на основе информации от продавцов. Интуитивно понятный интерфейс и наличие множества фильтров делают поиск удобным и быстрым.

Программа также помогает следить за статусом рейса в реальном времени. Данные постоянно актуализируются, что гарантрирует максимальную точность информации. Приложение включает возможность бронирования отелей, что делает его полезным инструментом для организации путешествий.

Основные возможности приложения Cheap Flights Tickets:

  • Нулевые комиссии при использовании программы, без дополнительных скрытых платежей.
  • Расширенные фильтры поиска для удобного и быстрого подбора рейсов по заданным параметрам.
  • Регулярное обновление базы данных с актуальными предложениями авиабилетов.
  • Возможность получения уведомлений о статусе рейсов и отслеживания движения самолета в реальном времени.
  • Простота использования интерфейса, который разработан специально для сенсорных устройств.
  • Быстрое бронирование отелей с мгновенным подтверждением по электронной почте.
  • Поддержка популярных мировых онлайн-агентств, таких как Cheapticket, Kayak, Momondo и других.
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