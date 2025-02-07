YAFFplayer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.11.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Geeks3D.com
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|88.86 Мб
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YAFFplayer — портативный видеоплеер, который поддерживает большинство форматов, совместимых с библиотеками FFmpeg. Позволяет открывать и просматривать видеофайлы без необходимости установки. Для открытия видео достаточно просто перетащить файл в главное окно.
Программа предоставляет информацию о загруженном видео, такую как имя файла, его местоположение, продолжительность, кадры и используемые кодеки. Есть эффекты, которые позволяют изменять внешний вид видео, а также функции наложения видео и вертикальной синхронизации. Одной из отличительных особенностей YAFFplayer является встроенная функция загрузки видео с популярных видеохостингов и социальных сетей.
Список основных возможностей YAFFplayer:
- Поддержка широкого спектра форматов видеофайлов благодаря использованию библиотеки FFmpeg.
- Простой и минималистичный интерфейс без необходимости установки.
- Преустановленные горячие клавиши для основных действий (воспроизведение, пауза, перемотка).
- Информация о загруженном видео: имя файла, продолжительность, кадры, разрешение и используемые кодеки.
- Возможность применения видеоэффектов и настройки внешнего вида видео.
- Возможность загрузки видео с популярных видеохостингов и социальных сетей с использованием технологии youtube-dl.
- Портативное приложение, не требующее подключения к интернету для работы с уже загруженными файлами.
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