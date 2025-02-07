YAFFplayer — портативный видеоплеер, который поддерживает большинство форматов, совместимых с библиотеками FFmpeg. Позволяет открывать и просматривать видеофайлы без необходимости установки. Для открытия видео достаточно просто перетащить файл в главное окно.

Программа предоставляет информацию о загруженном видео, такую как имя файла, его местоположение, продолжительность, кадры и используемые кодеки. Есть эффекты, которые позволяют изменять внешний вид видео, а также функции наложения видео и вертикальной синхронизации. Одной из отличительных особенностей YAFFplayer является встроенная функция загрузки видео с популярных видеохостингов и социальных сетей.

Список основных возможностей YAFFplayer: