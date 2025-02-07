YAFFplayer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.11.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:88.86 Мб
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YAFFplayer — портативный видеоплеер, который поддерживает большинство форматов, совместимых с библиотеками FFmpeg. Позволяет открывать и просматривать видеофайлы без необходимости установки. Для открытия видео достаточно просто перетащить файл в главное окно.

Программа предоставляет информацию о загруженном видео, такую как имя файла, его местоположение, продолжительность, кадры и используемые кодеки. Есть эффекты, которые позволяют изменять внешний вид видео, а также функции наложения видео и вертикальной синхронизации. Одной из отличительных особенностей YAFFplayer является встроенная функция загрузки видео с популярных видеохостингов и социальных сетей.

Список основных возможностей YAFFplayer:

  • Поддержка широкого спектра форматов видеофайлов благодаря использованию библиотеки FFmpeg.
  • Простой и минималистичный интерфейс без необходимости установки.
  • Преустановленные горячие клавиши для основных действий (воспроизведение, пауза, перемотка).
  • Информация о загруженном видео: имя файла, продолжительность, кадры, разрешение и используемые кодеки.
  • Возможность применения видеоэффектов и настройки внешнего вида видео.
  • Возможность загрузки видео с популярных видеохостингов и социальных сетей с использованием технологии youtube-dl.
  • Портативное приложение, не требующее подключения к интернету для работы с уже загруженными файлами.
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