Up2Share App — утилита для обмена файлами, предназначенная для упрощения процесса передачи данных через сервис Up2Share. Позволяет пользователю быстро загружать и делиться файлами, предоставляя возможность создавать приватные ссылки для скачивания. Для работы с приложением необходимо ввести API-ключ, который можно получить в своей учетной записи на сервисе Up2Share.

Файл можно загрузить и поделиться им, используя специальную ссылку, которая будет работать независимо от местоположения получателя, при условии наличия подключения к Интернету. Для повышения уровня безопасности файл можно защитить паролем, а также установить срок действия этой защиты. Приложение имеет также полезную функцию интеграции с контекстным меню Windows, что позволяет прямо из проводника добавлять файлы для обмена, не открывая приложение.

Список основных возможностей Up2Share: