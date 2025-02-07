Up2Share App для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:78.08 Мб
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Up2Share App — утилита для обмена файлами, предназначенная для упрощения процесса передачи данных через сервис Up2Share. Позволяет пользователю быстро загружать и делиться файлами, предоставляя возможность создавать приватные ссылки для скачивания. Для работы с приложением необходимо ввести API-ключ, который можно получить в своей учетной записи на сервисе Up2Share.

Файл можно загрузить и поделиться им, используя специальную ссылку, которая будет работать независимо от местоположения получателя, при условии наличия подключения к Интернету. Для повышения уровня безопасности файл можно защитить паролем, а также установить срок действия этой защиты. Приложение имеет также полезную функцию интеграции с контекстным меню Windows, что позволяет прямо из проводника добавлять файлы для обмена, не открывая приложение.

Список основных возможностей Up2Share:

  • Простота установки и использования на компьютере с операционной системой Windows.
  • Генерация уникальных ссылок для обмена файлами.
  • Защита файлов паролем с возможностью настройки срока действия защиты.
  • Интеграция с контекстным меню Windows для быстрой загрузки файлов.
  • Возможность делиться файлами по ссылке, доступной для скачивания с любого устройства, имеющего подключение к Интернету.
  • Поддержка простого и интуитивно понятного интерфейса, который объединяет все необходимые настройки и опции.
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