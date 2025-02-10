SmartHome для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AIDEOLOGY
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.72 Мб
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SmartHome — приложение для управления умными устройствами в доме. Поддерживает широкий спектр бытовой техники, включая кондиционеры, пылесосы, осушители воздуха, вентиляторы, духовые шкафы, стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины и другие приборы. Приложение позволяет интегрировать умные устройства с голосовыми помощниками, такими как Alexa, Google Assistant и IFTTT, что предоставляет удобные функции голосового управления и автоматизации процессов. С помощью SmartHome можно управлять приборами в любое время и в любом месте, используя смартфон или смарт-часы. Уведомления в реальном времени позволят всегда быть в курсе состояния ваших устройств.
Основные возможности SmartHome:
- Управление умными устройствами в любое время и из любой точки мира с помощью смартфона или часов.
- Отслеживание состояния приборов и получение уведомлений о действиях в реальном времени.
- Использование голосовых помощников, таких как Amazon Alexa, Google Home, Yandex, для управления техникой.
- Интеграция с IFTTT для дополнительной автоматизации.
- Совместная работа с другими пользователями: возможность пригласить членов семьи или друзей для управления приборами.
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Admin
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