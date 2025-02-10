SmartHome для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69.72 Мб
СКАЧАТЬ
SmartHome скриншот № 1
SmartHome скриншот № 2
SmartHome скриншот № 3
SmartHome скриншот № 4

SmartHome — приложение для управления умными устройствами в доме. Поддерживает широкий спектр бытовой техники, включая кондиционеры, пылесосы, осушители воздуха, вентиляторы, духовые шкафы, стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины и другие приборы. Приложение позволяет интегрировать умные устройства с голосовыми помощниками, такими как Alexa, Google Assistant и IFTTT, что предоставляет удобные функции голосового управления и автоматизации процессов. С помощью SmartHome можно управлять приборами в любое время и в любом месте, используя смартфон или смарт-часы. Уведомления в реальном времени позволят всегда быть в курсе состояния ваших устройств.

Основные возможности SmartHome:

  • Управление умными устройствами в любое время и из любой точки мира с помощью смартфона или часов.
  • Отслеживание состояния приборов и получение уведомлений о действиях в реальном времени.
  • Использование голосовых помощников, таких как Amazon Alexa, Google Home, Yandex, для управления техникой.
  • Интеграция с IFTTT для дополнительной автоматизации.
  • Совместная работа с другими пользователями: возможность пригласить членов семьи или друзей для управления приборами.
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

скачать Google HomeGoogle Home 3.28.1.7

Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять...

скачать DroidCam Wireless WebcamDroidCam Wireless Webcam 6.27

Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...

скачать GoPro AppGoPro App 12.11

GoPro App – установите себе на девайс помощника для управления камерой GoPro. С его помощью вы...

скачать EZVIZEZVIZ 5.1.0.1013

Приложение для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно подключать...

скачать TeamViewerTeamViewer 15.62.652

TeamViewer — получите доступ к своему компьютеру, ноутбуку или другому девайсу со своего...

скачать AnyDeskAnyDesk 7.1.8

Бесплатный инструмент, который позволяет получить удалённый доступ к рабочему столу...

Отзывы о программе SmartHome

Admin

Отзывов о программе SmartHome 3.9.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв