SmartHome — приложение для управления умными устройствами в доме. Поддерживает широкий спектр бытовой техники, включая кондиционеры, пылесосы, осушители воздуха, вентиляторы, духовые шкафы, стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины и другие приборы. Приложение позволяет интегрировать умные устройства с голосовыми помощниками, такими как Alexa, Google Assistant и IFTTT, что предоставляет удобные функции голосового управления и автоматизации процессов. С помощью SmartHome можно управлять приборами в любое время и в любом месте, используя смартфон или смарт-часы. Уведомления в реальном времени позволят всегда быть в курсе состояния ваших устройств.

Основные возможности SmartHome: