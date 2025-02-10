Thunderbird — почтовое приложение с открытым исходным кодом, ориентированное на конфиденциальность пользователей. Предоставляет удобные функции для управления несколькими учетными записями электронной почты через единый почтовый ящик. Предлагает высокий уровень конфиденциальности и безопасности, не собирает и не продает ваши личные данные, напрямую подключая вас к вашему почтовому провайдеру. Thunderbird полностью поддерживается финансовыми пожертвованиями пользователей, что гарантирует отсутствие рекламы в приложении и обеспечивает защиту личных данных.

Основные возможности Thunderbird: