Free Your Inbox для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.33 Мб
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Thunderbird — почтовое приложение с открытым исходным кодом, ориентированное на конфиденциальность пользователей. Предоставляет удобные функции для управления несколькими учетными записями электронной почты через единый почтовый ящик. Предлагает высокий уровень конфиденциальности и безопасности, не собирает и не продает ваши личные данные, напрямую подключая вас к вашему почтовому провайдеру. Thunderbird  полностью поддерживается финансовыми пожертвованиями пользователей, что гарантирует отсутствие рекламы в приложении и обеспечивает защиту личных данных.

Основные возможности Thunderbird:

  • Управление несколькими почтовыми аккаунтами через единый почтовый ящик.
  • Высокий уровень конфиденциальности, приложение не собирает личные данные пользователей.
  • Прямое подключение к почтовым провайдерам без посредников.
  • Поддержка шифрования электронной почты через OpenPGP (PGP/MIME) с использованием OpenKeychain.
  • Совместимость с популярными почтовыми сервисами (Gmail, Outlook, Yahoo Mail, iCloud и другие) через IMAP и POP3.
  • Приложение с открытым исходным кодом, что позволяет его модификацию и использование в соответствии с нуждами пользователя.
  • Поддержка более 20 языков для пользователей по всему миру.
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Отзывы о программе Free Your Inbox

Admin

Отзывов о программе Free Your Inbox 8.2 пока нет, можете добавить...

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