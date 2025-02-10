Free Your Inbox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mozilla Thunderbird
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.33 Мб
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Thunderbird — почтовое приложение с открытым исходным кодом, ориентированное на конфиденциальность пользователей. Предоставляет удобные функции для управления несколькими учетными записями электронной почты через единый почтовый ящик. Предлагает высокий уровень конфиденциальности и безопасности, не собирает и не продает ваши личные данные, напрямую подключая вас к вашему почтовому провайдеру. Thunderbird полностью поддерживается финансовыми пожертвованиями пользователей, что гарантирует отсутствие рекламы в приложении и обеспечивает защиту личных данных.
Основные возможности Thunderbird:
- Управление несколькими почтовыми аккаунтами через единый почтовый ящик.
- Высокий уровень конфиденциальности, приложение не собирает личные данные пользователей.
- Прямое подключение к почтовым провайдерам без посредников.
- Поддержка шифрования электронной почты через OpenPGP (PGP/MIME) с использованием OpenKeychain.
- Совместимость с популярными почтовыми сервисами (Gmail, Outlook, Yahoo Mail, iCloud и другие) через IMAP и POP3.
- Приложение с открытым исходным кодом, что позволяет его модификацию и использование в соответствии с нуждами пользователя.
- Поддержка более 20 языков для пользователей по всему миру.
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