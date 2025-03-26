BloatBoxer для Windows
|Оценка:
|4.22/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 218 | Статистика
|Размер:
|313 Кб
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BloatBoxer — эффективная утилита, предназначенная для управления предустановленным программным обеспечением (bloatware) в операционной системе Windows 11. В системе Windows часто присутствуют приложения, которые занимают место, потребляют системные ресурсы и могут загромождать меню «Пуск», при этом они могут не быть полезными для пользователя. BloatBoxer помогает решить эту проблему, предоставляя простой и удобный способ для удаления нежелательных программ и приложений.
Основные возможности BloatBoxer:
- Удаление ненужных приложений из системы Windows 11, включая предустановленные программы и игры.
- Возможность загрузки дополнительных списков фильтров, составленных другими пользователями для удаления большего числа программ.
- Сканирование системы для выявления потенциального bloatware, который можно удалить.
- Простота в использовании благодаря удобному и понятному интерфейсу.
- Помощь в повышении производительности системы за счет освобождения места и ресурсов.
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