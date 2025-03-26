BloatBoxer — эффективная утилита, предназначенная для управления предустановленным программным обеспечением (bloatware) в операционной системе Windows 11. В системе Windows часто присутствуют приложения, которые занимают место, потребляют системные ресурсы и могут загромождать меню «Пуск», при этом они могут не быть полезными для пользователя. BloatBoxer помогает решить эту проблему, предоставляя простой и удобный способ для удаления нежелательных программ и приложений.

Основные возможности BloatBoxer: