BloatBoxer для Windows

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Оценка: 4.22/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 218 | Статистика
Размер:313 Кб
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BloatBoxer скриншот № 1

BloatBoxer — эффективная утилита, предназначенная для управления предустановленным программным обеспечением (bloatware) в операционной системе Windows 11. В системе Windows часто присутствуют приложения, которые занимают место, потребляют системные ресурсы и могут загромождать меню «Пуск», при этом они могут не быть полезными для пользователя. BloatBoxer помогает решить эту проблему, предоставляя простой и удобный способ для удаления нежелательных программ и приложений.

Основные возможности BloatBoxer:

  • Удаление ненужных приложений из системы Windows 11, включая предустановленные программы и игры.
  • Возможность загрузки дополнительных списков фильтров, составленных другими пользователями для удаления большего числа программ.
  • Сканирование системы для выявления потенциального bloatware, который можно удалить.
  • Простота в использовании благодаря удобному и понятному интерфейсу.
  • Помощь в повышении производительности системы за счет освобождения места и ресурсов.
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