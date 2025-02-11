Ekilu — приложение, которое помогает пользователю сбалансировать свой образ жизни с помощью правильного питания, регулярных физических упражнений и практик осознанности. Предлагает более 2000 простых и вкусных рецептов, подходящих для различных диетических предпочтений. Ekilu создает для пользователей персонализированные планы питания, помогает отслеживать их успехи в области здоровья и предоставляет полезные советы для достижения гармонии в жизни.

Особенностью приложения является трекер баланса, который помогает отслеживать прогресс в трех ключевых аспектах: питании, физической активности и внимательности. Можно настроить свои цели и ежедневно отслеживать их выполнение, получая напоминания и советы для поддержания здоровых привычек.

Основные возможности Ekilu: