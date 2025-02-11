Ekilu - Healthy recipes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nooddle App
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|45.89 Мб
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Ekilu — приложение, которое помогает пользователю сбалансировать свой образ жизни с помощью правильного питания, регулярных физических упражнений и практик осознанности. Предлагает более 2000 простых и вкусных рецептов, подходящих для различных диетических предпочтений. Ekilu создает для пользователей персонализированные планы питания, помогает отслеживать их успехи в области здоровья и предоставляет полезные советы для достижения гармонии в жизни.
Особенностью приложения является трекер баланса, который помогает отслеживать прогресс в трех ключевых аспектах: питании, физической активности и внимательности. Можно настроить свои цели и ежедневно отслеживать их выполнение, получая напоминания и советы для поддержания здоровых привычек.
Основные возможности Ekilu:
- Более 2000 оригинальных рецептов, подходящих для разных диетических предпочтений.
- Персонализированные планы питания, учитывающие вкусовые предпочтения и диетические потребности.
- Информация о питательной ценности каждого рецепта с подробными разбивками по ингредиентам.
- Подключение к Google Здоровье для синхронизации данных о физической активности и осознанности.
- Интерактивный трекер баланса для отслеживания успехов в питании, движении и внимательности.
- Еженедельные списки покупок для удобства планирования еды.
- Дополнительные обучающие модули по вопросам питания, физической активности и осознанности.
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