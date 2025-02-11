Ekilu - Healthy recipes для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
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Размер:45.89 Мб
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Ekilu — приложение, которое помогает пользователю сбалансировать свой образ жизни с помощью правильного питания, регулярных физических упражнений и практик осознанности. Предлагает более 2000 простых и вкусных рецептов, подходящих для различных диетических предпочтений. Ekilu создает для пользователей персонализированные планы питания, помогает отслеживать их успехи в области здоровья и предоставляет полезные советы для достижения гармонии в жизни.

Особенностью приложения является трекер баланса, который помогает отслеживать прогресс в трех ключевых аспектах: питании, физической активности и внимательности. Можно настроить свои цели и ежедневно отслеживать их выполнение, получая напоминания и советы для поддержания здоровых привычек.

Основные возможности Ekilu:

  • Более 2000 оригинальных рецептов, подходящих для разных диетических предпочтений.
  • Персонализированные планы питания, учитывающие вкусовые предпочтения и диетические потребности.
  • Информация о питательной ценности каждого рецепта с подробными разбивками по ингредиентам.
  • Подключение к Google Здоровье для синхронизации данных о физической активности и осознанности.
  • Интерактивный трекер баланса для отслеживания успехов в питании, движении и внимательности.
  • Еженедельные списки покупок для удобства планирования еды.
  • Дополнительные обучающие модули по вопросам питания, физической активности и осознанности.
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