AutoPTT — удобная утилита для управления микрофоном, которая разработана с учетом нужд пользователей, активно использующих голосовые чаты в играх или различных приложениях для общения. Приложение помогает эффективно переключаться между режимами микрофона и предоставляет множество настроек для удобного контроля звука. Позволяет легко настраивать голосовую активацию и использовать функции типа push-to-talk в популярных играх и сервисах.

Пользователи могут установить параметры, такие как голосовая активация для Discord или простое отключение микрофона в Microsoft Teams. Для более сложных настроек предусмотрены дополнительные функции, например, возможность настроить кнопку активации микрофона в Fortnite или включить командный чат с голосовой активацией в Valorant. Приложение предоставляет подробное руководство по настройке всех этих функций, что делает его удобным инструментом для профессиональных пользователей и геймеров.

Основные возможности AutoPTT: