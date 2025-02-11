AutoPTT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.5.0+72820349 (Feb 9 2025) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Janne Virtala
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.92 Мб
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AutoPTT — удобная утилита для управления микрофоном, которая разработана с учетом нужд пользователей, активно использующих голосовые чаты в играх или различных приложениях для общения. Приложение помогает эффективно переключаться между режимами микрофона и предоставляет множество настроек для удобного контроля звука. Позволяет легко настраивать голосовую активацию и использовать функции типа push-to-talk в популярных играх и сервисах.
Пользователи могут установить параметры, такие как голосовая активация для Discord или простое отключение микрофона в Microsoft Teams. Для более сложных настроек предусмотрены дополнительные функции, например, возможность настроить кнопку активации микрофона в Fortnite или включить командный чат с голосовой активацией в Valorant. Приложение предоставляет подробное руководство по настройке всех этих функций, что делает его удобным инструментом для профессиональных пользователей и геймеров.
Основные возможности AutoPTT:
- Управление микрофоном с голосовой активацией для популярных сервисов.
- Функция push-to-mute для удобного выключения микрофона в приложениях.
- Возможность включить командный чат с голосовой активацией в играх.
- Регулирет параметры как для ОС в целом, так и для отдельных устройств.
- Позволяет настраить управление микрофоном как через клавиатуру, так и через контроллер.
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