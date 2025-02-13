Alli360 by Kids360 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.42.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AnKo Software
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|18.49 Мб
|СКАЧАТЬ
Alli360 by Kids360 — приложение, предназначенное для родительского контроля и управления временем, которое дети проводят за смартфоном. Позволяет родителям дистанционно устанавливать лимиты для игр и приложений на телефоне ребенка, помогает следить за балансом между учебой, отдыхом и развлечениями, например, в указанные часы, игры и социальные сети будут заблокированы. Приложение также обеспечивает возможность общения через звонки и сообщения.
Чтобы использовать приложение необходимо установить на телефон родителя приложение Kids360 for parents и на телефон ребенка — приложение Alli360 by Kids360. Приложение нельзя установить без согласия ребенка, что обеспечивает соблюдение принципов безопасности и конфиденциальности. Данные о времени использования смартфона хранятся в строгом соответствии с законодательством и политикой GDPR.
Основные возможности Alli360:
- Установка лимита времени для конкретных приложений и игр.
- Создание расписаний, ограничивающих доступ к развлекательным приложениям в определенные часы.
- Выбор приложений для ограничения или полной блокировки.
- Просмотр времени, которое ребенок проводит за смартфоном, и анализ самых популярных приложений.
- Обеспечение постоянной связи с ребенком через приложения для звонков и сообщений.
- Защита персональных данных в соответствии с законодательством и политикой GDPR.
Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять...
GoPro App – установите себе на девайс помощника для управления камерой GoPro. С его помощью вы...
Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Приложение для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно подключать...
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...
Отзывы о программе Alli360 by Kids360
Admin
Отзывов о программе Alli360 by Kids360 2.42.0 пока нет, можете добавить...