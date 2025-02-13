Alli360 by Kids360 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.42.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:18.49 Мб
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Alli360 by Kids360 — приложение, предназначенное для родительского контроля и управления временем, которое дети проводят за смартфоном. Позволяет родителям дистанционно устанавливать лимиты для игр и приложений на телефоне ребенка, помогает следить за балансом между учебой, отдыхом и развлечениями, например, в указанные часы, игры и социальные сети будут заблокированы. Приложение также обеспечивает возможность общения через звонки и сообщения.

Чтобы использовать приложение необходимо установить на телефон родителя приложение Kids360 for parents и на телефон ребенка — приложение Alli360 by Kids360. Приложение нельзя установить без согласия ребенка, что обеспечивает соблюдение принципов безопасности и конфиденциальности. Данные о времени использования смартфона хранятся в строгом соответствии с законодательством и политикой GDPR.

Основные возможности Alli360:

  • Установка лимита времени для конкретных приложений и игр.
  • Создание расписаний, ограничивающих доступ к развлекательным приложениям в определенные часы.
  • Выбор приложений для ограничения или полной блокировки.
  • Просмотр времени, которое ребенок проводит за смартфоном, и анализ самых популярных приложений.
  • Обеспечение постоянной связи с ребенком через приложения для звонков и сообщений.
  • Защита персональных данных в соответствии с законодательством и политикой GDPR.
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