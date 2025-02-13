Alli360 by Kids360 — приложение, предназначенное для родительского контроля и управления временем, которое дети проводят за смартфоном. Позволяет родителям дистанционно устанавливать лимиты для игр и приложений на телефоне ребенка, помогает следить за балансом между учебой, отдыхом и развлечениями, например, в указанные часы, игры и социальные сети будут заблокированы. Приложение также обеспечивает возможность общения через звонки и сообщения.

Чтобы использовать приложение необходимо установить на телефон родителя приложение Kids360 for parents и на телефон ребенка — приложение Alli360 by Kids360. Приложение нельзя установить без согласия ребенка, что обеспечивает соблюдение принципов безопасности и конфиденциальности. Данные о времени использования смартфона хранятся в строгом соответствии с законодательством и политикой GDPR.

Основные возможности Alli360: