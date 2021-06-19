Joom для Android
|Оценка:
|1.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.80.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Joom
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 303 | Статистика
|Размер:
|27,69 Мб
|СКАЧАТЬ
Joom — официальный мобильный клиент интернет магазина одежды и обуви, аксессуаров, косметики, электроники, игрушек и подарков, благодаря которому можно легко совершать покупки по низким ценам, общаться со службой поддержки на русском языке и гарантированно получать товар по России, Украине и Казахстану.
Основные возможности:
- Наличие push-уведомлений о регулярных распродажах, скидках и акциях.
- Огромный каталог товаров (Электроника, техника, аксессуары для телефона, Модная женская одежда, Мужская одежда, Красота, косметика и макияж для фото; Товары для детей, игрушки и необычные подарки; Дом и сад и многое другое).
- Безопасные покупки в приложении (осуществляется проверка абсолютно всех продавцов).
- 100% гарантия на доставку.
- Русскоязычная служба поддержки.
- Бесплатная доставка посылок.
- Экспресс доставка с отслеживанием товара по России, Украине и Казахстану.
- Уникальный алгоритм персонификации.
- Оценки и отзывы реальных покупателей.
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