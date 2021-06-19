Joom — официальный мобильный клиент интернет магазина одежды и обуви, аксессуаров, косметики, электроники, игрушек и подарков, благодаря которому можно легко совершать покупки по низким ценам, общаться со службой поддержки на русском языке и гарантированно получать товар по России, Украине и Казахстану.

Основные возможности: