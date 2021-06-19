Joom для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 1.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.80.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 303 | Статистика
Размер:27,69 Мб
СКАЧАТЬ
Joom скриншот № 1
Joom скриншот № 2
Joom скриншот № 3
Joom скриншот № 4

Joom — официальный мобильный клиент интернет магазина одежды и обуви, аксессуаров, косметики, электроники, игрушек и подарков, благодаря которому можно легко совершать покупки по низким ценам, общаться со службой поддержки на русском языке и гарантированно получать товар по России, Украине и Казахстану.

Основные возможности:

  • Наличие push-уведомлений о регулярных распродажах, скидках и акциях.
  • Огромный каталог товаров (Электроника, техника, аксессуары для телефона, Модная женская одежда, Мужская одежда, Красота, косметика и макияж для фото; Товары для детей, игрушки и необычные подарки; Дом и сад и многое другое).
  • Безопасные покупки в приложении (осуществляется проверка абсолютно всех продавцов).
  • 100% гарантия на доставку.
  • Русскоязычная служба поддержки.
  • Бесплатная доставка посылок.
  • Экспресс доставка с отслеживанием товара по России, Украине и Казахстану.
  • Уникальный алгоритм персонификации.
  • Оценки и отзывы реальных покупателей.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать СтатусыСтатусы 1.0.3

Статусы - большая и удобная коллекция статусов на все случаи жизни. Приложение отличается...

скачать GPU-LGPU-L 2.7.1

Бесплатное приложение, с помощью которого пользователь сможет ознакомиться со...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать Раскраски по номерамРаскраски по номерам 2.52.2

Увлекательная игра-раскраска по номерам для мобильных Android-устройств. Доступно огромное...

скачать AliExpress Shopping AppAliExpress Shopping App 8.29.0

AliExpress Shopping App – тут вы найдете практический любой товар по приятным цена. В ассортименте...

скачать ColorfyColorfy 3.13

Colorfy - отличное бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее из...

Отзывы о программе Joom

Admin

Отзывов о программе Joom 3.80.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв