Onlinetours для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.29.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.32 Мб
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Onlinetours — сервис для подбора, бронирования и оплаты туристических путёвок для тех, кто ищут способ самостоятельно организовать поездку. Приложение помогает быстро найти актуальные предложения от более чем 130 туроператоров, сравнить условия и легко оформить поездку со смартфона. Подходит для планирования отпуска заранее и для поиска горящих туров, интегрирован с ведущими туроператорами: Anex Tour, Coral Travel, Sunmar, Pegas Touristik, Fun&Sun, Библио Глобус, Tez Tour, Intourist и другими. Есть возможность проконсультироваться онлайн с менеджерами по вопросам выбора тура и дополнительных услуг, таких как визовая и страховая поддержка.

В сервисе есть удобные фильтры для поиска туров по странам, городам, датам вылета, длительности, бюджету и другим критериям. Пользователи могут ознакомиться с подробной информации об отелях, посмотреть фотографии, рейтинги и отзывы. Onlinetours дает возможность сравнить предложения от разных операторов и выбрать оптимальный вариант. Оплату может внести полностью или частично, также предусмотрена возможность внести первоначальный взнос от 10%.

Список основных возможностей Onlinetours:

  • Поиск туров от 130 проверенных туроператоров.
  • Удобные фильтры для быстрого поиска.
  • Доступ к актуальным ценам и предложениям со скидкой.
  • Просмотр полной информации по отелям: описания, фото, отзывы, рейтинги.
  • Возможность бронирования горящих туров по выгодным ценам.
  • Оплата тура через банковскую карту или Apple Pay, оплата в рассрочку.
  • Круглосуточная служба поддержки (доступ через чат, звонок или мессенджеры).
  • Услуги по оформлению виз и расширенному страхованию.
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