Onlinetours — сервис для подбора, бронирования и оплаты туристических путёвок для тех, кто ищут способ самостоятельно организовать поездку. Приложение помогает быстро найти актуальные предложения от более чем 130 туроператоров, сравнить условия и легко оформить поездку со смартфона. Подходит для планирования отпуска заранее и для поиска горящих туров, интегрирован с ведущими туроператорами: Anex Tour, Coral Travel, Sunmar, Pegas Touristik, Fun&Sun, Библио Глобус, Tez Tour, Intourist и другими. Есть возможность проконсультироваться онлайн с менеджерами по вопросам выбора тура и дополнительных услуг, таких как визовая и страховая поддержка.

В сервисе есть удобные фильтры для поиска туров по странам, городам, датам вылета, длительности, бюджету и другим критериям. Пользователи могут ознакомиться с подробной информации об отелях, посмотреть фотографии, рейтинги и отзывы. Onlinetours дает возможность сравнить предложения от разных операторов и выбрать оптимальный вариант. Оплату может внести полностью или частично, также предусмотрена возможность внести первоначальный взнос от 10%.

Список основных возможностей Onlinetours: