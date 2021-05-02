Sandbox для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.3.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alexey Grigorkin
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 527 | Статистика
|Размер:
|6,75 Мб
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Sandbox - классное приложение, которое понравится, как детям, так и взрослым. Многообразие картинок дают возможность надолго увлечь себя увлекательным процессом раскришивания, создавая яркие и уникальные изображения.
Программа представляет собой отличный способ научить ребенка распознавать цифры, развить воображение и улучшить моторику, а также попрактиковать навыки рисования.
Управление очень простое - достаточно выбрать нужный цвет и затем тапнуть на соответствующее ему место. Можно раскрашивать каждую клетку в отдельности или двойным тапом заполнить все смежные клетки соответствующим цветом.
Присутствует куча раскрасок на любой вкус, возможность масштабирования изображений с помощью жестов и пр.
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