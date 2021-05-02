Sandbox для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 527 | Статистика
Размер:6,75 Мб
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Sandbox скриншот № 2
Sandbox скриншот № 3
Sandbox скриншот № 4

Sandbox - классное приложение, которое понравится, как детям, так и взрослым. Многообразие картинок дают возможность надолго увлечь себя увлекательным процессом раскришивания, создавая яркие и уникальные изображения.

Программа представляет собой отличный способ научить ребенка распознавать цифры, развить воображение и улучшить моторику, а также попрактиковать навыки рисования.

Управление очень простое - достаточно выбрать нужный цвет и затем тапнуть на соответствующее ему место. Можно раскрашивать каждую клетку в отдельности или двойным тапом заполнить все смежные клетки соответствующим цветом.

Присутствует куча раскрасок на любой вкус, возможность масштабирования изображений с помощью жестов и пр.

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