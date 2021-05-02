Sandbox - классное приложение, которое понравится, как детям, так и взрослым. Многообразие картинок дают возможность надолго увлечь себя увлекательным процессом раскришивания, создавая яркие и уникальные изображения.

Программа представляет собой отличный способ научить ребенка распознавать цифры, развить воображение и улучшить моторику, а также попрактиковать навыки рисования.

Управление очень простое - достаточно выбрать нужный цвет и затем тапнуть на соответствующее ему место. Можно раскрашивать каждую клетку в отдельности или двойным тапом заполнить все смежные клетки соответствующим цветом.

Присутствует куча раскрасок на любой вкус, возможность масштабирования изображений с помощью жестов и пр.