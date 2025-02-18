Roborock — приложение для интеллектуального управления роботами-пылесосами, позволяет создавать точные карты дома и персонализировать процессы уборки. После первого обхода помещения робот автоматически делит его на отдельные комнаты, отображая их в виде карты, и предоставляет пользователю возможность настроить уборку с учетом особенностей каждой комнаты.

Программа поддерживает несколько режимов уборки, включая уборку по расписанию, возможность регулирования силы всасывания и влажности в разных зонах, а также создание запретных и невидимых зон. Также предусмотрена возможность управлять уборкой в режиме реального времени, отслеживая перемещение робота и его взаимодействие с препятствиями.

Основные возможности Roborock: