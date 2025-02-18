Roborock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.43.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:66.15 Мб
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Roborock — приложение для интеллектуального управления роботами-пылесосами, позволяет создавать точные карты дома и персонализировать процессы уборки. После первого обхода помещения робот автоматически делит его на отдельные комнаты, отображая их в виде карты, и предоставляет пользователю возможность настроить уборку с учетом особенностей каждой комнаты. 

Программа поддерживает несколько режимов уборки, включая уборку по расписанию, возможность регулирования силы всасывания и влажности в разных зонах, а также создание запретных и невидимых зон. Также предусмотрена возможность управлять уборкой в режиме реального времени, отслеживая перемещение робота и его взаимодействие с препятствиями.

Основные возможности Roborock:

  • Интеллектуальное составление карт помещений с автоматическим разделением на комнаты.
  • Расширенное планирование уборки с возможностью настройки расписаний от почасовых до еженедельных.
  • Настройка уборки для каждой комнаты в зависимости от ее потребностей.
  • Установка запретных зон и невидимых стен, что позволяет исключить контакты с определенными участками помещения.
  • Поддержка карт для нескольких этажей с возможностью настройки уборки для каждого этажа отдельно.
  • Просмотр маршрута робота в реальном времени для контроля процесса уборки и препятствий.
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