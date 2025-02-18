Roborock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.43.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Roborock
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66.15 Мб
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Roborock — приложение для интеллектуального управления роботами-пылесосами, позволяет создавать точные карты дома и персонализировать процессы уборки. После первого обхода помещения робот автоматически делит его на отдельные комнаты, отображая их в виде карты, и предоставляет пользователю возможность настроить уборку с учетом особенностей каждой комнаты.
Программа поддерживает несколько режимов уборки, включая уборку по расписанию, возможность регулирования силы всасывания и влажности в разных зонах, а также создание запретных и невидимых зон. Также предусмотрена возможность управлять уборкой в режиме реального времени, отслеживая перемещение робота и его взаимодействие с препятствиями.
Основные возможности Roborock:
- Интеллектуальное составление карт помещений с автоматическим разделением на комнаты.
- Расширенное планирование уборки с возможностью настройки расписаний от почасовых до еженедельных.
- Настройка уборки для каждой комнаты в зависимости от ее потребностей.
- Установка запретных зон и невидимых стен, что позволяет исключить контакты с определенными участками помещения.
- Поддержка карт для нескольких этажей с возможностью настройки уборки для каждого этажа отдельно.
- Просмотр маршрута робота в реальном времени для контроля процесса уборки и препятствий.
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Admin
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