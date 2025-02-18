PDflip-Free для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.83 Мб
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PDflip-Free — инструмент для преобразования PDF-документов в динамичные цифровые флипбуки. Поддерживает базовую настройку внешнего вида флипбуков, что позволяет изменить фон, добавить изображения и настроить элементы интерфейса.

Процесс конвертации прост: нужно просто загрузить PDF-документ, и приложение автоматически преобразует его в флипбук. После преобразования можно просмотреть результат перед его сохранением. Когда флипбук готов, его можно сохранить на устройство и вставить на свой веб-сайт.

Основные возможности PDflip-Free:

  • Преобразование статичных PDF-документов в динамичные цифровые флипбуки.
  • Быстрая конвертация документов с минимальными усилиями.
  • Просмотр флипбука перед его окончательным сохранением.
  • Возможность вставить флипбук на свой веб-сайт.
  • Изменение фона, добавление пользовательских изображений и настройка внешнего вида интерфейса.
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