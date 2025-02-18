PDflip-Free для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Franz Habegger
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.83 Мб
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PDflip-Free — инструмент для преобразования PDF-документов в динамичные цифровые флипбуки. Поддерживает базовую настройку внешнего вида флипбуков, что позволяет изменить фон, добавить изображения и настроить элементы интерфейса.
Процесс конвертации прост: нужно просто загрузить PDF-документ, и приложение автоматически преобразует его в флипбук. После преобразования можно просмотреть результат перед его сохранением. Когда флипбук готов, его можно сохранить на устройство и вставить на свой веб-сайт.
Основные возможности PDflip-Free:
- Преобразование статичных PDF-документов в динамичные цифровые флипбуки.
- Быстрая конвертация документов с минимальными усилиями.
- Просмотр флипбука перед его окончательным сохранением.
- Возможность вставить флипбук на свой веб-сайт.
- Изменение фона, добавление пользовательских изображений и настройка внешнего вида интерфейса.
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