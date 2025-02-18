PDflip-Free — инструмент для преобразования PDF-документов в динамичные цифровые флипбуки. Поддерживает базовую настройку внешнего вида флипбуков, что позволяет изменить фон, добавить изображения и настроить элементы интерфейса.

Процесс конвертации прост: нужно просто загрузить PDF-документ, и приложение автоматически преобразует его в флипбук. После преобразования можно просмотреть результат перед его сохранением. Когда флипбук готов, его можно сохранить на устройство и вставить на свой веб-сайт.

Основные возможности PDflip-Free: