Hizo — приложение для удобного отслеживания и формирования полезных привычек. С его помощью можно легко вести учёт своих задач и стремлений, а также следить за прогрессом и продуктивностью. Весь процесс происходит в удобном интерфейсе, который позволяет настроить приложение под собственные предпочтения. Также программа предоставляет детализированную статистику, что позволяет пользователю отслеживать свои достижения и работать над улучшением результатов.

Основные возможности Hizo: