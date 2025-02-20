Hizo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.5
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hizo team
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|27.92 Мб
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Hizo — приложение для удобного отслеживания и формирования полезных привычек. С его помощью можно легко вести учёт своих задач и стремлений, а также следить за прогрессом и продуктивностью. Весь процесс происходит в удобном интерфейсе, который позволяет настроить приложение под собственные предпочтения. Также программа предоставляет детализированную статистику, что позволяет пользователю отслеживать свои достижения и работать над улучшением результатов.
Основные возможности Hizo:
- Простой и понятный интерфейс для создания и отслеживания привычек.
- Отсутствие рекламы — приложение без лишних отвлекающих факторов.
- Список ежедневных задач, который помогает организовать день.
- Бесплатное использование базовых функций без ограничений.
- Премиум-версия с неограниченным количеством привычек и напоминаний.
- Детализированная статистика, позволяющая следить за прогрессом и продуктивностью.
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