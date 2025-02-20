Hizo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.5
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:27.92 Мб
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Hizo — приложение для удобного отслеживания и формирования полезных привычек. С его помощью можно легко вести учёт своих задач и стремлений, а также следить за прогрессом и продуктивностью. Весь процесс происходит в удобном интерфейсе, который позволяет настроить приложение под собственные предпочтения. Также программа предоставляет детализированную статистику, что позволяет пользователю отслеживать свои достижения и работать над улучшением результатов.

Основные возможности Hizo:

  • Простой и понятный интерфейс для создания и отслеживания привычек.
  • Отсутствие рекламы — приложение без лишних отвлекающих факторов.
  • Список ежедневных задач, который помогает организовать день.
  • Бесплатное использование базовых функций без ограничений.
  • Премиум-версия с неограниченным количеством привычек и напоминаний.
  • Детализированная статистика, позволяющая следить за прогрессом и продуктивностью.
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