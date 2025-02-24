Sololearn — приложение, которое предоставляет широкий выбор курсов для изучения программирования, включая Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL и другие языки. Подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, желающих улучшить свои навыки. Предлагает курсы, основанные на реальных проектах, играх и задачах.

Sololearn использует искусственный интеллект для персонализации обучения, что помогает пользователям сосредоточиться на тех языках и технологиях, которые наиболее соответствуют их целям. Мобильный редактор кода позволяет пользователям писать и практиковать код в любое время и в любом месте.

Основные возможности Sololearn: