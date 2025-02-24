Sololearn для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.100.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:37.06 Мб
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Sololearn — приложение, которое предоставляет широкий выбор курсов для изучения программирования, включая Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL и другие языки. Подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, желающих улучшить свои навыки. Предлагает курсы, основанные на реальных проектах, играх и задачах.

Sololearn использует искусственный интеллект для персонализации обучения, что помогает пользователям сосредоточиться на тех языках и технологиях, которые наиболее соответствуют их целям. Мобильный редактор кода позволяет пользователям писать и практиковать код в любое время и в любом месте.

Основные возможности Sololearn:

  • Обширная библиотека курсов по программированию, включая Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL и другие языки.
  • Персонализированные рекомендации по обучению с использованием искусственного интеллекта.
  • Возможность писать и тестировать код прямо в мобильном приложении с помощью редактора кода.
  • Практические упражнения, которые помогают закрепить теоретические знания и улучшить навыки.
  • Возможность получения сертификатов, подтверждающих знания в области программирования.
  • Курсы, разработанные с учетом потребностей начинающих и более опытных разработчиков.
  • Огромное сообщество пользователей по всему миру, что позволяет обмениваться опытом и учиться вместе.
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