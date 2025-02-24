Sololearn для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.100.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|37.06 Мб
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Sololearn — приложение, которое предоставляет широкий выбор курсов для изучения программирования, включая Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL и другие языки. Подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, желающих улучшить свои навыки. Предлагает курсы, основанные на реальных проектах, играх и задачах.
Sololearn использует искусственный интеллект для персонализации обучения, что помогает пользователям сосредоточиться на тех языках и технологиях, которые наиболее соответствуют их целям. Мобильный редактор кода позволяет пользователям писать и практиковать код в любое время и в любом месте.
Основные возможности Sololearn:
- Обширная библиотека курсов по программированию, включая Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL и другие языки.
- Персонализированные рекомендации по обучению с использованием искусственного интеллекта.
- Возможность писать и тестировать код прямо в мобильном приложении с помощью редактора кода.
- Практические упражнения, которые помогают закрепить теоретические знания и улучшить навыки.
- Возможность получения сертификатов, подтверждающих знания в области программирования.
- Курсы, разработанные с учетом потребностей начинающих и более опытных разработчиков.
- Огромное сообщество пользователей по всему миру, что позволяет обмениваться опытом и учиться вместе.
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