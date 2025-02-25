Phone Call Blocker — приложение для эффективной блокировки спам-звонков и нежелательных номеров. Помогает пользователю избежать нежелательных звонков, таких как рекламные предложения, мошеннические звонки или автоматические обзвоны.

Блокировщик также предоставляет возможность настроить правила для блокировки всех вызовов, кроме номеров из контактов, или заблокировать звонки по коду города. Сохраняет журнал всех заблокированных вызовов.

Основные возможности Phone Call Blocker: