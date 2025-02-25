Phone Call Blocker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.97.270 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KiteTech
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.5 Мб
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Phone Call Blocker — приложение для эффективной блокировки спам-звонков и нежелательных номеров. Помогает пользователю избежать нежелательных звонков, таких как рекламные предложения, мошеннические звонки или автоматические обзвоны.
Блокировщик также предоставляет возможность настроить правила для блокировки всех вызовов, кроме номеров из контактов, или заблокировать звонки по коду города. Сохраняет журнал всех заблокированных вызовов.
Основные возможности Phone Call Blocker:
- Блокировка звонков от номеров, добавленных в черный список.
- Настройка блокировки всех звонков, кроме контактов.
- Блокировка звонков по коду города.
- Блокировка частных номеров, что помогает избежать звонков от скрытых или неизвестных абонентов.
- Белый список номеров, которые всегда будут пропускаться и не блокироваться.
- Журнал блокировки вызовов для удобного отслеживания всех заблокированных звонков.
- Возможность включать и выключать блокировку вызовов по мере необходимости.
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