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Bazarr для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1/1.5.2 Beta 20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:31.51 Мб
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Bazarr скриншот № 1

Bazarr — инструмент для автоматического поиска и загрузки субтитров для медиафайлов. Интегрируется с популярными медиасерверами и предоставляет удобный способ находить подходящие субтитры. Программа автоматически отслеживает новые эпизоды и серии, а также обновляет или загружает субтитры.

После установки Bazarr сканирует медиатеку, чтобы найти локальные субтитры и сверить их с внешними источниками. В случае отсутствия или устаревания субтитров, программа автоматически загрузит их с популярных платформ, таких как Subscene, OpenSubtitles.org или YIFI Subtitles. Приложение поддерживает более 180 языков. В случае, если программа не может найти субтитры автоматически, пользователь может воспользоваться ручным поиском и добавить необходимые файлы вручную.

Основные возможности Bazarr:

  • Автоматическое обнаружение новых серий и эпизодов с медиасервера.
  • Сканирование медиатеки для поиска и обновления локальных субтитров.
  • Подключение к популярным платформам субтитров, таким как Subscene, OpenSubtitles.org, YIFI Subtitles.
  • Поддержка более чем 180 языков субтитров, включая возможность выбора иностранных субтитров.
  • Возможность ручного поиска субтитров для медиафайлов, если автоматическое обновление не сработало.
  • Совместимость с Sonarr и Radarr для удобного управления медиабиблиотекой и субтитрами.
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