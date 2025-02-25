Bazarr для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1/1.5.2 Beta 20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|morpheus65535
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|31.51 Мб
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Bazarr — инструмент для автоматического поиска и загрузки субтитров для медиафайлов. Интегрируется с популярными медиасерверами и предоставляет удобный способ находить подходящие субтитры. Программа автоматически отслеживает новые эпизоды и серии, а также обновляет или загружает субтитры.
После установки Bazarr сканирует медиатеку, чтобы найти локальные субтитры и сверить их с внешними источниками. В случае отсутствия или устаревания субтитров, программа автоматически загрузит их с популярных платформ, таких как Subscene, OpenSubtitles.org или YIFI Subtitles. Приложение поддерживает более 180 языков. В случае, если программа не может найти субтитры автоматически, пользователь может воспользоваться ручным поиском и добавить необходимые файлы вручную.
Основные возможности Bazarr:
- Автоматическое обнаружение новых серий и эпизодов с медиасервера.
- Сканирование медиатеки для поиска и обновления локальных субтитров.
- Подключение к популярным платформам субтитров, таким как Subscene, OpenSubtitles.org, YIFI Subtitles.
- Поддержка более чем 180 языков субтитров, включая возможность выбора иностранных субтитров.
- Возможность ручного поиска субтитров для медиафайлов, если автоматическое обновление не сработало.
- Совместимость с Sonarr и Radarr для удобного управления медиабиблиотекой и субтитрами.
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