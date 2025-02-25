Bazarr — инструмент для автоматического поиска и загрузки субтитров для медиафайлов. Интегрируется с популярными медиасерверами и предоставляет удобный способ находить подходящие субтитры. Программа автоматически отслеживает новые эпизоды и серии, а также обновляет или загружает субтитры.

После установки Bazarr сканирует медиатеку, чтобы найти локальные субтитры и сверить их с внешними источниками. В случае отсутствия или устаревания субтитров, программа автоматически загрузит их с популярных платформ, таких как Subscene, OpenSubtitles.org или YIFI Subtitles. Приложение поддерживает более 180 языков. В случае, если программа не может найти субтитры автоматически, пользователь может воспользоваться ручным поиском и добавить необходимые файлы вручную.

Основные возможности Bazarr: