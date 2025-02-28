Sun Position для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stonekick
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.03 Мб
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Sun Position — приложение, которое дает точную информацию о положении Солнца в любое время дня и ночи. Отображает восход и заход Солнца, а также его путь по небесной сфере с использованием дополненной реальности. Приложение работает на основе текущего местоположения пользователя, что позволяет точно определить, где будет находиться Солнце в любой день года.
Пользователи могут использовать приложение для таких задач, как планирование съемок, выбор места для дома или сада, а также для установки солнечных панелей.
Основные возможности Sun Position:
- Точное отображение восхода и захода Солнца.
- Предоставляет информацию о движении Солнца по небесной сфере в течение дня.
- Отображение положения Солнца с учетом текущего местоположения пользователя.
- Информация о наилучшем времени для фотографирования и других активностей.
- Помогает при выборе места для нового дома или при планировании сада.
- Позволяет оценить оптимальное место для солнечных панелей.
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