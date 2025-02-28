Sun Position для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.03 Мб
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Sun Position скриншот № 1
Sun Position скриншот № 2
Sun Position скриншот № 3
Sun Position скриншот № 4

Sun Position — приложение, которое дает точную информацию о положении Солнца в любое время дня и ночи. Отображает восход и заход Солнца, а также его путь по небесной сфере с использованием дополненной реальности. Приложение работает на основе текущего местоположения пользователя, что позволяет точно определить, где будет находиться Солнце в любой день года.

Пользователи могут использовать приложение для таких задач, как планирование съемок, выбор места для дома или сада, а также для установки солнечных панелей.

Основные возможности Sun Position:

  • Точное отображение восхода и захода Солнца.
  • Предоставляет информацию о движении Солнца по небесной сфере в течение дня.
  • Отображение положения Солнца с учетом текущего местоположения пользователя.
  • Информация о наилучшем времени для фотографирования и других активностей.
  • Помогает при выборе места для нового дома или при планировании сада.
  • Позволяет оценить оптимальное место для солнечных панелей.
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