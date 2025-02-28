Sun Position — приложение, которое дает точную информацию о положении Солнца в любое время дня и ночи. Отображает восход и заход Солнца, а также его путь по небесной сфере с использованием дополненной реальности. Приложение работает на основе текущего местоположения пользователя, что позволяет точно определить, где будет находиться Солнце в любой день года.

Пользователи могут использовать приложение для таких задач, как планирование съемок, выбор места для дома или сада, а также для установки солнечных панелей.

Основные возможности Sun Position: