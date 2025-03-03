LiveTrax для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Harrison
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46.23 Мб
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LiveTrax — специализированное приложение, предназначеное для профессионалов в области живого звука, которое значительно упрощает процесс записи мультитреков и проведения виртуальных саундчеков. Идеально подходит для использования на живых мероприятиях, позволяет пользователям записывать, настраивать и проводить саундчеки с минимальными усилиями. Предоставляет два режима воспроизведения: один для прослушивания каждой дорожки отдельно, и другой — для двухканального микширования.
Легко интегрируется с популярными микшерами, такими как SSL Live и Allen&Heath, что позволяет автоматически синхронизировать изменения сцены и улучшить взаимодействие с оборудованием. Одной из ключевых особенностей LiveTrax является возможность установки маркеров в записи и их перестановки. Это помогает быстро структурировать и упорядочивать разные части живого выступления.
Основные возможности LiveTrax:
- Запись мультитреков и проведение виртуальных саундчеков для живых мероприятий.
- Интеграция с микшерами SSL Live и Allen & Heath для автоматической синхронизации.
- Возможность установки и перестановки маркеров для удобства навигации по записи.
- Два режима воспроизведения: для отдельных дорожек и двухканального микширования.
- Возможность контроля и регулировки уровней звука до начала записи.
- Отслеживание изменений сцены и добавление маркеров для более плавного перехода между частями записи.
- Упрощение процесса настройки без необходимости в сложной DAW-системе.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрой работы.
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