LiveTrax для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
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Размер:46.23 Мб
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LiveTrax — специализированное приложение, предназначеное для профессионалов в области живого звука, которое значительно упрощает процесс записи мультитреков и проведения виртуальных саундчеков. Идеально подходит для использования на живых мероприятиях, позволяет пользователям записывать, настраивать и проводить саундчеки с минимальными усилиями. Предоставляет два режима воспроизведения: один для прослушивания каждой дорожки отдельно, и другой — для двухканального микширования.

Легко интегрируется с популярными микшерами, такими как SSL Live и Allen&Heath, что позволяет автоматически синхронизировать изменения сцены и улучшить взаимодействие с оборудованием. Одной из ключевых особенностей LiveTrax является возможность установки маркеров в записи и их перестановки. Это помогает быстро структурировать и упорядочивать разные части живого выступления.

Основные возможности LiveTrax:

  • Запись мультитреков и проведение виртуальных саундчеков для живых мероприятий.
  • Интеграция с микшерами SSL Live и Allen & Heath для автоматической синхронизации.
  • Возможность установки и перестановки маркеров для удобства навигации по записи.
  • Два режима воспроизведения: для отдельных дорожек и двухканального микширования.
  • Возможность контроля и регулировки уровней звука до начала записи.
  • Отслеживание изменений сцены и добавление маркеров для более плавного перехода между частями записи.
  • Упрощение процесса настройки без необходимости в сложной DAW-системе.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрой работы.
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