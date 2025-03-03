LiveTrax — специализированное приложение, предназначеное для профессионалов в области живого звука, которое значительно упрощает процесс записи мультитреков и проведения виртуальных саундчеков. Идеально подходит для использования на живых мероприятиях, позволяет пользователям записывать, настраивать и проводить саундчеки с минимальными усилиями. Предоставляет два режима воспроизведения: один для прослушивания каждой дорожки отдельно, и другой — для двухканального микширования.

Легко интегрируется с популярными микшерами, такими как SSL Live и Allen&Heath, что позволяет автоматически синхронизировать изменения сцены и улучшить взаимодействие с оборудованием. Одной из ключевых особенностей LiveTrax является возможность установки маркеров в записи и их перестановки. Это помогает быстро структурировать и упорядочивать разные части живого выступления.

Основные возможности LiveTrax: