Journable — приложение для подсчёта калорий, которое использует искусственный интеллект для ведения пищевого дневника и учёта тренировок. Позволяет записывать блюда и упражнения в формате разговора, что делает процесс максимально лёгким и быстрым. Кроме того, программе достаточно просто отправить фотографию блюда или напитка, чтобы она автоматически проанализировало порцию, калорийность и макросы (белки, углеводы, жиры).

Также содержит различные полезные функции, такие как напоминания о записи приёмов пищи, контроль потребления воды и персонализированных целей по снижению веса. Приложение позволяет настраивать избранные продукты для быстрого доступа, а также генерирует отчёты по прогрессу, которые можно экспортировать и поделиться с тренером или диетологом.

Основные возможности Journable: