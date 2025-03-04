AI Calorie Counter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.034 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:72.33 Мб
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Journable — приложение для подсчёта калорий, которое использует искусственный интеллект для ведения пищевого дневника и учёта тренировок. Позволяет записывать блюда и упражнения в формате разговора, что делает процесс максимально лёгким и быстрым. Кроме того, программе достаточно просто отправить фотографию блюда или напитка, чтобы она автоматически проанализировало порцию, калорийность и макросы (белки, углеводы, жиры).

Также содержит различные полезные функции, такие как напоминания о записи приёмов пищи, контроль потребления воды и персонализированных целей по снижению веса. Приложение позволяет настраивать избранные продукты для быстрого доступа, а также генерирует отчёты по прогрессу, которые можно экспортировать и поделиться с тренером или диетологом.

Основные возможности Journable:

  • Интерфейс чата с ИИ для удобного подсчёта калорий
  • Подсчёт калорий по фотографиям пищи и напитков
  • Распознаёт широкий спектр продуктов и упражнений
  • Напоминания о подсчёте калорий с настройками уведомлений
  • Калькулятор макросов для достижения целей в диете
  • Панель и еженедельный отчёт о прогрессе с возможностью экспорта
  • Трекер потребления воды с возможностью установки целей
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс
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