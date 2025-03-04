AI Calorie Counter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.034 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Journable
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|72.33 Мб
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Journable — приложение для подсчёта калорий, которое использует искусственный интеллект для ведения пищевого дневника и учёта тренировок. Позволяет записывать блюда и упражнения в формате разговора, что делает процесс максимально лёгким и быстрым. Кроме того, программе достаточно просто отправить фотографию блюда или напитка, чтобы она автоматически проанализировало порцию, калорийность и макросы (белки, углеводы, жиры).
Также содержит различные полезные функции, такие как напоминания о записи приёмов пищи, контроль потребления воды и персонализированных целей по снижению веса. Приложение позволяет настраивать избранные продукты для быстрого доступа, а также генерирует отчёты по прогрессу, которые можно экспортировать и поделиться с тренером или диетологом.
Основные возможности Journable:
- Интерфейс чата с ИИ для удобного подсчёта калорий
- Подсчёт калорий по фотографиям пищи и напитков
- Распознаёт широкий спектр продуктов и упражнений
- Напоминания о подсчёте калорий с настройками уведомлений
- Калькулятор макросов для достижения целей в диете
- Панель и еженедельный отчёт о прогрессе с возможностью экспорта
- Трекер потребления воды с возможностью установки целей
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс
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