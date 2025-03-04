Vidownloader — инструмент для загрузки видео с популярных онлайн-платформ, таких как YouTube и TikTok, с возможностью массовой загрузки. Программа предлагает пользователю подробные настройки качества, разрешений и битрейта для видео и аудио, что позволяет получить контент в нужном формате. Загрузчик имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко добавлять видео в очередь и отслеживать процесс их загрузки.

Основные возможности Vidownloader: