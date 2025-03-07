Price List & Menu Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|68.43 Мб
|СКАЧАТЬ
Price List & Menu Maker — простое и эффективное приложение для создания меню и прайс-листов с возможностью профессиональной настройки и дизайна. Предназначено для владельцев ресторанов и организаторов мероприятий.
Предоставляет большое количество шаблонов, изображений, шрифтов и других графических элементов, позволяет создать уникальные и стильные меню без особых усилий.
Основные возможности Price List & Menu Maker:
- Простота в создании меню с интуитивно понятным интерфейсом.
- Доступ к более 1000 шаблонам меню, а также миллионам изображений, стикеров, иконок и шрифтов.
- Множество инструментов для редактирования текста с различными шрифтами, стилями и эффектами.
- Функция удаления фона с изображений в один клик с использованием искусственного интеллекта.
- Возможность бесплатного скачивания и использования графических элементов без водяных знаков.
- Синхронизация проектов в облаке для доступа с разных устройств и редактирования в реальном времени.
- Готовность к печати с высоким разрешением для профессионального использования.
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