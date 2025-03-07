Price List & Menu Maker — простое и эффективное приложение для создания меню и прайс-листов с возможностью профессиональной настройки и дизайна. Предназначено для владельцев ресторанов и организаторов мероприятий.

Предоставляет большое количество шаблонов, изображений, шрифтов и других графических элементов, позволяет создать уникальные и стильные меню без особых усилий.

Основные возможности Price List & Menu Maker: